W ostatnim odcinku "Taniec z Gwiazdami" musiał opuścić Aleks Mackiewicz. Werdykt widzów mocno zaskoczył wszystkich, a internauci nie szczędzą słów krytyki. Gwiazdor serialu "Gliniarze" z klasą zakończył przygodę z tanecznym show. Zobaczcie, w jakich nastrojach gwiazdy opuszczały studio... Nie wszyscy byli uśmiechnięci! Mamy zdjęcia paparazzi.

Tak gwiazdy opuszczały studio "Tańca z Gwiazdami". Zdjęcia paparazzi

14. edycja "Tańca z Gwiazdami" powoli zbliża się do końca i staje się coraz mniej przewidywalna, po tym jak program opuściła jedna z najlepszych par. Okazuje się, że powody do radości mieli za to inni uczestnicy, którzy choć od jurorów otrzymują krytyczne noty, to mogą liczyć na głosy i ogromną sympatię fanów, chodzi oczywiście o Dagmarę Kaźmierską. Gwiazda "Królowych życia" w doskonałym nastroju opuszczała studio. Humor dopisywał też Julii Kuczyńskiej czyli Maffashion, Anicie Sokołowskiej i Maciejowi Musiałowi. Z kolei Roksana Węgiel, choć na parkiecie zachwycała i podbiła serca jurorów i widzów, to na koniec miała dość poważną minę.

