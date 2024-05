Już 5 maja, odbędzie się wielki finał "Tańca z Gwiazdami" w którym zatańczą: Julia Kuczyńska "Maffashion" i Michał Danilczuk, Anita Sokołowska i Jacek Jeschke, a co z trzecią parą - Roksaną Węgiel i Michałem Kassinem? 19-latka na swoim Instagramie podzieliła się z fanami zdjęciem, z majówkowej podróży.

Roksana Węgiel poleciała na majówkę. Co z treningami do "Tańca z Gwiazdami"?

Roksana Węgiel ostatnimi czasy ma bardzo napięty grafik. 19-latka dopiero co wzięła ślub cywilny z ukochanym Kevinem Mglejem i przygotowuje się do ślubu kościelnego, który już w te wakacje. Oprócz tego bierze udział w "Tańcu z Gwiazdami". Węgiel dostała się do finału programu i w najbliższą niedzielę, 5 maja, ma wystąpić na parkiecie, czy to jednak możliwe? Artystka na swoim Instagramie dodała zdjęcie z podróży na majówkę. Jak się okazało, na wyjazd nie wybrała się sama, gwieździe towarzyszy jej 8 lat starszy mąż Kevin i jego syn William. Cała trójka na te okazje wybrała specjalny środek transportu. Będziecie w szoku!

Pawel Wodzynski/East News

Roksana Węgiel dodała wymowne Instastory, z podróży na majówkę. Co z "Tańcem z Gwiazdami"?

Krótka przerwa od treningów @tanieczgwiazdami. Szybka majówka - napisała Roksana, publikując zdjęcie z helikoptera.

Instagram/Roksana Węgiel

Mamy nadzieję, że 19-latka nie bez przyczyny wybrała helikopter na tę okazję i uda jej się zdążyć na niedzielny finał tanecznego show Polsatu. Roksana ma bowiem duże szanse wygrać "Kryształową Kulę". Gwiazda w ostatnim odcinku stała nawet na głowie, czym zaskoczyła wszystkich i trzeba przyznać, że poziom jej tańca z odcinka na odcinek jest coraz lepszy. Roksana nie tak dawno temu, zapowiadała, że jeśli uda jej się wygrać program, to zgłosi się na Eurowizję.

Będziecie oglądać niedzielny finał "Tańca z Gwiazdami"?

