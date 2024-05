Roksana Węgiel i Michał Kassin z polecenia jurora musieli zatańczyć w finale "Tańca z Gwiazdami" jive'a. Ostatnim razem, kiedy musieli zmierzyć się z tym stylem to był trudny emocjonalnie odcinek. Roksana Węgiel pierwszy raz musiała spędzić święta z daleka od rodziny. Tym razem postanowiła jednak wrócić z nową energią. Jurorzy jednak nie byli już tak łaskawi, jak przy pierwszym tańcu

Roksana Węgiel w finale "Tańca z Gwiazdami" zatańczyła już paso doble, za które otrzymała "cztery dziesiątki", chociaż widzowie postanowili wytknąć jej kilka pomyłek. Podczas kolejnego występu jurorzy jednak nie byli już tak łaskawi, chociaż w dalszym ciągu nie odmawiali wokalistce nieprawdopodobnego talentu.

Gdybym nie usłyszała wcześniej tego, co mówiłam o Tobie to bym pomyślała, że to jakieś nieporozumienie. To tylko pokazuje, jak czas działa na waszą korzyść. Ty w ogóle tanecznie w tańcu towarzyskim się poprawiłaś, mało tego jak pięknie robiłaś te wszystkie kicki

- chwaliła Iwona Pavlović.