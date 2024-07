Robert Janowski jednak poprowadzi kolejny sezon programu "Jaka to melodia?"? Prezes Media Corporation - firmy, która już od 1997 roku produkuje muzyczne show, w rozmowie z branżowym portalem Wirtualnemedia.pl, skomentowała zamieszanie wokół programu. Katarzyna Ocioszyńska przyznała, że jej firma dostała od Telewizji Publicznej propozycję wyprodukowania nowych odcinków "Jaka to melodia?". Co powiedziała o Robercie Janowskim? Dziennikarz muzyczny wystąpi w telewizyjnym programie?

Robert Janowski nie zniknie z "Jaka to melodia?"?

Robert Janowski już kilka dni temu w oficjalnym oświadczeniu opublikowanym na Facebooku zapewnił, że nie negocjuje z władzami TVP wysokości swojego wynagrodzenia, co sugerowały niektóre media, ponieważ nigdy nie był pracownikiem Telewizji Publicznej. To właśnie z Media Corporation już od 19 lat jest związany umową.

Jak teraz producent komentuje sprawę ewentualnej współpracy z TVP?

Potwierdzam, że dostaliśmy propozycję od TVP dalszej produkcji programu „Jaka to melodia?”. Mam nadzieję, że w najbliższych dniach podpiszemy umowę i w ramówce jesiennej pojawi się program „Jaka to melodia?” w dotychczasowej formule, z firma Media Corporation jako producentem wykonawczym i oczywiście z Robertem Janowskim jako prowadzącym- w rozmowie z portalem przyznała Katarzyna Ocioszyńska.

Czyżby więc fani Roberta Janowskiego mogli odetchnąć z ulgą? Prowadzący najprawdopodobniej nie zniknie z programu "Jaka to melodia?".

Czy to już koniec zamieszanie wokół muzycznego programu prowadzonego przez Janowskiego?