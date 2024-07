Fala hejtu na Renatę Kaczoruk! Wczorajszy odcinek "Azji Express" wzbudził ogromne emocje i jeszcze większe kontrowersje. A wszystko za sprawą partnerki Kuby Wojewódzkiego, która już uzyskała miano najbardziej hejtowanej postaci w programie. Po emisji każdego kolejnego odcinka w Internecie pojawia się mnóstwo komentarzy ze słowami krytyki, kierowanymi w stronę Renaty Kaczoruk. W najnowszym odcinku Renata Kaczoruk była w parze z Leszkiem Stankiem. Jej zadaniem było blokowanie partnera, by opóźnić ich dotarcie do mety. Zrobiła to bardzo skutecznie! Do celu dotarli jako ostatni. Jednak metody, do których posunęła się Renata w blokowaniu Leszka, nie wszystkim się spodobały. Na Instagramie modelki pojawiła się wspólna fotka pary, a pod nią... tradycyjny już hejt na Renatę. Polecamy: Konstruktywna krytyka, czyli kanapkowy feedback

Jednak nie wszystkich przekonały te zapewnienia. Negatywnym komentarzom pod zdjęciem nie ma końca!

Lepiej zatrudnij kogoś od wizerunku. Ciężko będzie to naprawić :)

Przed rozpoczęciem "igrzysk" powiedziałaś głośno, ze nie będziesz nikogo blokować bo to nie na tym polega. Zjadłaś kiełbasę nie wiadomego pochodzenia u kiblu azjatyckim kiblu, umówmy się na pewno pachnącym. Ja wiem, ze tv ze manipulują ale sorry... to było odrażające i nadal jest i niestety ale świadczy o tobie o tym kim jesteś.

Program programem, ale każdy się tam pokazuje takim jakim jest... zero człowieczeństwa w Tobie.