Dziś szósty odcinek "Azja Express", a w nim... nieoczekiwana zamiana par. Hanna Lis i Łukasz Jemioł wygrali immunitet, dlatego mieli możliwość pozostania w swojej parze, a dodatkowo dostali za zadanie pozamieniać pary w kolejnym etapie wyścigu. Renata Kaczoruk ma podróżować z Leszkiem Stankiem i ewidentnie ten duet nie może się ze sobą dogadać.

Leszek jest na Kaczoruk tak cięty, że na wszystko co powie dziewczyna czy zrobi, aktor reaguje krzykiem. Modelka poprosiła go, żeby pomyśleli o jedzeniu, bo jest głodna, ale Stanek stwierdzi, że nie mają pieniędzy na jej jedzenie... i w sumie wygląda na to, że nic go nie obchodzą prośby Kaczoruk.

Leni powiedział, że nie ma do tego prawa. Starał się mnie potraktować jako osobę, której odbiera się prawo głosu - skomentowała Kaczoruk w programie.

Czy w końcu Leszek jej pomoże?

Pascal z Izą Miko

Stanek i Renata

Marysia i Ludwik

Żurawski i Weronika

Paweł i Włodarczyk

Hanna Lis i Łukasz Jemioł

Renata Kaczoruk i Leszek Stanek razem w programie to mieszanka wybuchowa. Czy Leszek nie lubi Renaty, za to, że przez nią odpadła Małgosia Rozenek?