Dorota, uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" znów zaskakuje. Tym razem nie pozuje jednak z Waldemarem i nie porusza trudnych życiowych tematów, ale zachwyciła jednym wyjątkowym kadrem. Chodzi o zdjęcie Doroty z "Rolnika" z jej córeczką, Dominiką Marceliną. Córeczka Waldemara to już duża dziewczynka, a ten kadr to najsłodsze, co dziś zobaczycie!

Dorota z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się zdjęciem z córeczką!

Dorota z 10. edycji programu „Rolnik szuka żony” i Waldemar zostali rodzicami! Ich córka, Dominika Marcelina, przyszła na świat we wrześniu 2024 roku. Para zaledwie kilka miesięcy wcześniej ogłosiła, że spodziewają się dziecka, co wywołało ogromne zainteresowanie wśród fanów programu. Dorota i Waldemar stworzyli wspólnie rodzinę patchworkową, wychowując nie tylko Dominikę, ale także dzieci z poprzednich związków. Swoje szczęście często pokazują w mediach społecznościowych, dzieląc się zdjęciami i relacjami z codziennego życia. To wyjątkowa historia miłości, która zaczęła się w programie i przerodziła w trwały związek oraz szczęśliwą rodzinę.

Teraz Dorota z "Rolnika" pochwaliła się uroczymi kadrami z córeczką i widać na nich uroczą Dominikę, która rośnie jak na drożdżach. Dziewczynka dopiero co skończyła cztery miesiące, a już siedzi na kolanach u swojej mamy. Tylko spójrzcie na to urocze zdjęcie!

Internauci nie mogą uwierzyć, że córka Waldemara jest tak podobna do swojej mamy

Dominika Marcelina niedawno świętowała ukończone cztery miesiące i widać, że rośnie jak na drożdżach. Na najnowszym zdjęciu, na którym Dorota trzyma na kolanach córkę, dziewczynka wygląda niemal jak jej mama. Podobieństwo jest widoczne na pierwszy rzut oka, a obserwatorki Doroty piszą wprost, że oczy mają identyczne:

Śliczna dziewczynka, podobna do mamusi bardzo

Rośnie jak na drożdżach. Gwiazda mała

Robi się podobna do mamy, zwłaszcza oczy

Śliczności, duża dziewczynka

Związek Doroty i Waldemara z 10. edycji "Rolnik szuka żony"

Dorota i Waldemar poznali się podczas 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Początkowo Waldemar nawiązał relację z inną uczestniczką, Ewą, jednak ostatecznie to z Dorotą stworzył trwały związek. Po zakończeniu programu para kontynuowała swoją relację, a w maju 2024 roku ogłosili, że spodziewają się dziecka. We wrześniu 2024 roku na świat przyszła ich córka, Dominika Marcelina.

Obecnie Dorota i Waldemar mieszkają razem, tworząc rodzinę patchworkową, wychowując wspólnie córkę oraz synów z poprzednich związków. Para dzieli się swoim życiem rodzinnym w mediach społecznościowych, gdzie publikują zdjęcia i relacje z codzienności. Warto dodać, że Dorota i Waldemar nie pojawili się w świątecznym odcinku programu, co wywołało spekulacje na temat ich relacji z produkcją. Para wyjaśniła, że powodem nieobecności były inne plany. Mimo tych incydentów Dorota i Waldemar wydają się cieszyć wspólnym życiem i koncentrują się na rodzinie.

