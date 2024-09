"Love Island" łączy ludzi, jednak trzeba przyznać, że nielicznym udaje się pozostać w relacji po zakończonym programie. Większość par nie przechodzi próby czasu i ogłaszają rozstanie w mediach społecznościowych. Mimo że podczas trwania Love Island Asia i Rafał nie zawsze się ze sobą zgadzali, to ich uczucie było na tyle silne, że ich relacja przetrwała, a już teraz mają do przekazania naprawdę cudowną informację. Już można zacząć gratulować!

Asia i Rafał poznali się w programie "Love Island" i niemalże od razu między nimi zaiskrzyło. W trakcie Wyspy Miłości dochodziło do sprzeczek, jednak okazały się one pomocne w budowaniu dalszej relacji. Asia i Rafał mieszkali w zupełnie innych miejscowościach, jednak w rezultacie postanowili wynająć mieszkanie w Warszawie i właśnie tutaj budować swoją przyszłość. Teraz przed naszą kamerą powiedzieli, jak najczęściej spędzają wspólny czas. Podczas rozmowy okazało się, że Rafał i Asia z "Love Island" rozpoczynają wspólny biznes!

Okazuje się zatem, że już niebawem będziemy mogli spodziewać się wielu materiałów od Asi i Rafała. Dodatkowo uczestnicy "Love Island" nie kryją, że ich zarobkiem jest praca w social mediach:

Dużo energii poświęcamy na to, bo bardzo to lubimy(...) Myślałem, że ta praca influencera jest łatwa, ale to jest dużo czasu. Trzeba coś wymyślać, coś innego, coś kombinować, ale mnie to jara!

- wyjawili Asia i Rafał.