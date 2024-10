Październik zaczął się od głośnych rozstań w polskim show biznesie. Tym razem smutne wieści na temat zakończenia swojego związku przekazali Ola i Armando z "Love Island".

Co doprowadziło do rozpadu związku Oli i Armando z "Love Island"? Więcej szczegółów poniżej.

Ola i Armando poznali się w 4. edycji "Love Island". Para doszła razem do wielkiego finału show i nie miała wątpliwości, że chce kontynuować swoją relację również po programie. Ta dwójka zyskała grono fanów, które mocno kibicowało ich związkowi. Niespodziewanie jednak w grudniu 2022 roku para poinformowała, że zakończyła swoją relację, jednak po kilkumiesięcznej przerwie postanowili znów dać sobie szansę. Ola i Armando z "Love Island" wrócili do siebie w marcu 2023 roku i znów zaczęli dzielić się swoim związkiem w sieci.

Niestety teraz niespodziewanie media obiegła informacja, że po blisko trzech latach relacji, Ola i Armando postanowili jednak definitywnie zakończyć swój związek. Uczestnik "Love Island" w swoim oświadczeniu wyjawił powody tej decyzji.

Chciałbym się odnieść, chociaż w dwóch zdaniach, do tej storki, którą wczoraj Ola wrzuciła à propos naszego rozstania. Słuchajcie no, tak czasami bywa. Wy na pewno dobrze to wiecie, że przychodzi taki moment, w którym trzeba podjąć decyzję, co robi się dalej. Tym bardziej, jak coś tam się gdzieś kruszy i wybrać to, co dla dwojga będzie najlepsze. My postanowiliśmy, że najlepsze dla nas będzie rozstanie.

- przyznał Armando