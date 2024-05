Kilka tygodni temu zakończyła się kolejna edycja miłosnego formatu "Love Island". Zwycięzcami zostali Zuza i Jarek, jednak ich relacja nie wytrzymała próby czasu i postanowili się rozstać. Trzecie miejsce natomiast zajęli Asia i Rafał, którzy ku zaskoczeniu wielu w dalszym ciągu rozwijają swoją relację. Teraz Asia przekazała radosne wieści. Chodzi oczywiście o jej związek z Rafałem.

Tegoroczny sezon "Love Island" obfitował w wiele skandali i kłótni. Jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci był Dan, który związał się z Amandą. Podczas programu kilka nieporozumień przeżyli Asia i Rafał, którzy niemalże od początku połączyli się w parę. Z dnia na dzień okazywało się, że są z dwóch różnych światów i zrozumieli, że ciężko będzie się im dogadać poza murami willi. Rafał i Asia jednak wykazali się dużą determinacją i po burzliwych dniach w willi postanowili dać sobie szansę i jak widać, opłaciło się to, ponieważ Asia właśnie przekazała fanom radosną nowinę. Rafał i Asia są obecnie w związku na odległość, ale z relacji kobiety wynika, że ten stan rzeczy potrwa jeszcze naprawdę niedługo:

Tak naprawdę w tym związku na odległość to my jesteśmy tylko przejściowo, bo za miesiąc już będziemy mieszkać razem, także no wiecie... czas szybko leci. Tęskni się, nie? Ale to też jest fajne, jak czasami się tak człowiek stęskni to potem czeka się na to spotkanie i to jest fajne i to cieszy podwójnie

- powiedziała Asia.