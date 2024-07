Gwiazdy już trenują do 6. edycji "Tańca z gwiazdami". A kto z kim zatańczy? Jak dowiedzuje się Party.pl, Rafał Maserak zatańczy z... Olgą Kalicką! To młoda gwiazda z "Rodzinki.pl" i "M jak Miłość" oraz studentka warszawskiej Akademii Teatralnej.

Okazuje się, że w tej edycji "Tańca z gwiazdami" będzie miała za partnera najsławniejszego tancerza tego show.

A mówi się, że ten, kto tańczy Rafałem Maserakiem jest murowanym kandydatem do wygranej! Czy to oznacza, że Olga Kalicka zdobędzie Kryształową Kulę? Poprzednio wygrała Anna Karczmarczyk! Czy Kalicka pójdzie jej śladem? Przekonamy się już we wrześniu!

Olga Kalicka w spocie 6. Edycji "Tańca z gwiazdami".

Olga Kalicka na treningu do "Tańca z Gwiazdami".

Rafał Maserak w 5. edycji "Tańca z Gwiazdami" był w finale z Elą Romanowską.