Marcin i Ania podbili serca widzów 11. edycji "Rolnik szuka żony". Nic więc dziwnego, że również po zakończeniu emisji programu, fani z ochotą śledzą ich losy za pośrednictwem Instagrama. Para od czasu do czasu odzywa się do swoich wielbicieli, jednak w ostatnim czasie nie pokazywała się razem. Nic więc dziwnego, że najnowsze, samotne zdjęcie Marcina, wzbudziło wśród części odbiorców niepokój. Szybko jednak stało się jasne, jak naprawdę ma się relacja Ani i Marcina!

Marcin Kobieracki postanowił wziąć udział w 11. edycji "Rolnik szuka żony", by znaleźć swoją wymarzoną partnerkę. Ta decyzja okazała się być strzałem w dziesiątkę, bo 37-letniemu rolnikowi rzeczywiście udało się poznać miłość swojego życia! Jego serce skradła piękna Ania. Już podczas emisji programu padło pierwsze "kocham cię" i para nie ukrywała, że snuje razem poważne plany na wspólną przyszłość.

Na pewno może w ciągu pół roku nie, ale w ciągu roku chciałbym, żeby Ania była już żoną. Ciężko mi tak sobie uzmysłowić, ale na pewno bym bardzo chciał, żebyśmy byli razem, żeby to się naprawdę skończyło przed ołtarzem. Myślę, że do przyszłego lata, to jest dla mnie taka realna perspektywa. Ja nie chcę długo czekać, Ania też nie chce długo czekać, też chciałaby mieć rodzinę, dzieci. Jeśli jesteśmy sobie przeznaczeni, to nie ma co długo czekać.

- mówił wprost Marcin