Ostatni odcinek “Tańca z gwiazdami” był pełen emocji! Z programem pożegnał się idol nastolatek i aktor znany z serialu “Pierwsza miłość” Patryk Pniewski. Jak udało nam się dowiedzieć, fanki Patryka były zrozpaczone i długo po ogłoszeniu wyników, płakały w studiu programu. Na Facebooku programu pojawiły się nawet głosy, że SMS-y na Patryka były zablokowane, i że aktor niesłusznie odpadł z programu.

Patryk Pniewski odpadł z Tańca z gwiazdami niesłusznie?

Fani Patryka pisali:

Halo,halo!!! Dlaczego zostały zablokowane smsy na Patryka??? Nikt nie mógł wysłać sms-a na parę numer 7 (jak się zaczęła 2 przerwa to zostały zablokowane) co to ma być ja się pytam? I wgl jeśli Lisowska odpadła to już nie powinna wracać do programu prawda? Najpierw ją wyrzuciliście a potem przyjęliście za Anię i Rafała bo wam spadła oglądalność jak już Lisowska nie tańczyła.ŻAŁOSNE.. A poza tym słyszałam rozmowę dwóch panów na tzg (z produkcji) że to jest ustawione i wiedza kto odpada Dlaczego wylaczyliscie smsy na Patryka Pniewskiego? Patryk na 100% mial więcej sms niż ta cala cleo jeszcze jedno pytanie dlaczego sms na Patryka zostaly zablokowane ? ten program z edycji na edycje jest coraz gorszy nie pozdrawiam Zostały zablokowane smsy na Patryka. Oszustwo!

Fanki Patryka Pniewskiego nie wierzą też w to, że Ewelina Lisowska, która w ostatniej chwili wróciła do programu z powodu kontuzji Anny Cieślak, dostała tak wiele SMS-ów od widzów. Co na to producenci programu?

To bzdury. Ewelina dostała wysokie noty od jury i dostała mnóstwo SMS-ów. Fanki Pniewskiego zawsze licznie na niego głosowały, ale teraz konkurencja była dużo większe - zdradza nam osoba z produkcji show.

Ciężko nam uwierzyć w jakiekolwiek oszustwo z prostego powodu - Patryk jest gwiazdą Polsatu i gra w najbardziej znanym serialu stacji. Z pewnością stacji na rękę byłaby jego obecność w finale :-)

