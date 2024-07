Smutny werdykt dla Patryka Pniewskiego. Mimo starań i „zrobienia dużych postępów” odpadł z „Tańca z Gwiazdami”. Aktor podziękował swojej tanecznej partnerce i publiczności. A my dziękujemy mu za świetne show!

Pamiętacie, co mówił Patryj o TzG?

OTO ZAPIS NASZEJ RELACJI NA ŻYWO z TAŃCA Z GWIAZDAMI:

Taniec z gwiazdami 4, odc. 7. w Polsacie. Oglądaj zapis relacji NA ŻYWO na Party.pl. Jak wypadli uczestnicy TzG? Kto odpadł? Kto zatańczył najlepiej? Najświeższe informacje o 4. edycji Tańca z Gwiazdami.

22:00 - Z programu odpadają Patryk i Walerija. Patryk łamiącym się głosem: "Program nauczył mnie dużej pokory. Dziękuję Lence". Tym samym kończy się kolejny odcinek "Tańca z gwiazdami". Już nie możemy się doczekać kolejnego!

21:59 - Najwyższe noty otrzymali - Łukasz i Agnieszka. Para zostaje w programie. Małgosia i Stefano także przechodzą dalej. Pozostały dwie pary.

21:57 - Pora na ogłoszenie, kto odpadnie z programu.

Oni się już szykują na Wasz werdykt. Kogo dziś pożegnamy?

21:55 - Oczekiwanie na werdykt umili występ wokalny Cleo. Artystka wykonuje piosenkę "Sztorm". Towarzyszy jej zespół VOLT.

Na kogo głosujecie?

21:38 - Na prowadzenie wychodzą Łukasz i Agnieszka! Za chwilę jedna z par pożegna się z programem. Kto to będzie? Na kogo głosujecie?

21:34 - Co za taniec! Piękna, emocjonująca rumba. Co na to jury? Malitowski: "Tu już nie było jajka wiedeńskiego. Tu były jajka na twardo z solą i pieprzem". Tyszkiewicz: "Drugi raz tańczycie, a mi jest ciągle mało!." Pavlvic: "Super, piękna rumba!". Grabowski: "Piękny, wspaniały taniec. Jestem zachwycony". Grabowski 10, Pavlovic 10, Tyszkiewicz 10, Malitowski 10. Durga czterdziestka dzisiejszego wieczoru!

21:31 - Będzie rumba w wykonaniu Agnieszki i Łukasza! Kaczorowska olśniewa czerwoną kreacją. Czy para olśni też swoim tańcem?

21:26 - Malitowski: "Brawo!". Pavlovic: "Jest to twój dzień! Zdałaś egzamin. Pięknie zagrana cha-cha." Grabowski 10, Palovic 7, Tyszkiewicz 10, Malitowski 8.

21:24 - Cha-cha w wykonaniu Małgorzaty i Stefano. Będzie w iście włoskim klimacie!

21:20 - Tyszkiewicz "Ten romans waszych stóp był bardzo ładny i wzruszający". Grabowski "Bardzo mi się to podobało". Pavlovic "Z odcinka na odcinek tańczysz coraz lepiej". Grabowski 10, Pavlovic 9, Tyskiewicz 10, Malitowski 8.

21:17 - Kolejna para na parkiecie to Partyk i Walerija. Wykonają taniec współczesny. Czy porwą jurorów i widzów?

21:12 - Grabowski: "Pani jest bardzo utalentowaną tancerką". Pavlovic: "Nie podobałaś mi się. Cieszę się, że wyważyłaś i jednak była ta cha-cha". Grabowski 10, Pavlovic 8, Tyszkiewicz 10, Malitowski 9.

21:11 - Cleo i Jan rozpoczynają kolejny taniec. Będzie to żywiołowa cha-cha. Tańczą do utworu Kayah "Testosteron". Jak wypadną?

21:08 - Najmniej głosów zdobyli Patryk i Walerija. Pora na drugą rundę! Czy mają jeszcze szansę na wyrównanie straty?

21:06 - Kto uzyska immunitet? Najwięcej punktów jurorów zdobyli Ewelina i Tomek! Ale co z głosami widzów? 55% głosów otrzymali Ewelina i Tomek! Co za powrót! Para automatycznie przechodzi do kolejnego odcinka. Ewelina: "To niesamowite! To co się stało tydzień temu, to było jak zły sen!"

21:01 - Malitowski "To nie był walc, to było jajko po wiedeńsku, ale smaczne". Pavlovic "To są jakieś pierdoły! Piękny, rzetelny taniec". Grabowski 9, Pavlovic 10, Tyszkiewicz 10, Malitowski 7.

21:00 - Na parkiecie Łukasz i Agnieszka. Ach, co za klasa! Para tańczy walca wiedeńskiego.

Pierwszy raz Łukasz nie pomylił ani jednego kroku!;-)

20:54 - Pavlovic ocenia Małgorzatę: "Dzisiaj stanęłaś na wysokości zadania". Tyszkiewicz "Stefano wydobywa pani piękno". Malitowski "To było całe spectrum kobiecości". Grabowski 10, Pavlovic 8, Tyszkieicz 10, Malitkowski 10.

20:50 - Pora na Stefano i Małgorzata. Będzie zmysłowe tango argentino! Jak para poradzi sobie z tak trudnym tańcem?

20:48 - Czarna Mamba "Tak samo jak Cleo - za dużo gry aktorskiej, za mało tańca". Grabowski 8, Pavlovic 8, Tyszkiewicz 9, Malitowski 7.

20:45 - Zaczynamy kolejny taniec! Na parkiet wchodzą Patryk i Walerija, by zatańczyć quick step. Fanki Patryka szaleją na widowni!

20:42 - Za kulisami partner Eweliny wyznaje, że powrót do programu wiązał się dla nich z dużym stresem. Kolejny taniec dedykują Ani Cieślik. Co za gest!

20:41 - Co za emocje! Cztery dziesiątki dla Eweliny! Grabowski 10, Pavlovic 10, Tyszkiewicz 10, Malitowski 10!

20:39 - Beata Tyszkiewicz chwali parę! Czarna Mamba mówi, że taniec Eweliny to "miód na jej serce". Wyznaje, że bardzo przeżyła odpadnięcie Eweliny z programu.

20:37 - Ach, ta Ewelina! Co żywiołowe wykonanie samby! Mordercze treningi nie poszły na marne! Tylko czy to spektakularne wykonanie spodoba się jury?

20:35 - Wracamy po reklamach. Kolejny taniec wykona powracająca do programu Ewelina Lisowska. Para miała na przygotowanie do tego tańca jedynie dwa dni! Jak wypadnie? Emocje sięgają zenitu!

20:25 - Na Facebooku show pojawił się interesujący filmik o... pierwszych pocałunkach! Kto ma najciekawsze doświadczenie w tym temacie? ;)

Ten pierwszy pocałunek.... A Ty pamiętasz swój?:-)

20:19 - Pora na pierwsze oceny jury! Walc w wykonaniu Cleo spodobał się "Czarnej Mambie". Za swój pierwszy taniec dzisiejszego wieczoru otrzymała łącznie 37 punktów.

Grabowski 10, Pavlović 9, Tyszkiewicz 10, Malitowski 8.

20:16 - "Taniec z gwiazdami" dziś po hasłem "Pierwszy raz". Cleo opowiedziała o pierwszym wielkim koncercie na Eurowizji. Następnie gwiazda wykonała przepiękny walc wiedeński ze swoim partnerem Jana Klimenta.

20:13 - Ewelina Lisowska ponownie wita się z widzami, przyznając, że okoliczności powrotu są trudne. Chwali Anię Cieślik i mówi, że niewątpliwie powinna pozostać w programie.

20:10 - Anna Cieślak drżącym głosem w emocjach zegna się programem. Kosztuje ją to sporo emocji. Podziękowała swojemu partnerowi, jurorom, widzom. Nazwała Rafała Maseraka "najjaśniejszą gwiazdą programu".

20.05 Zaczyna się! Komu kibicujecie? Niektórzy mają niezły fan klub za kulisami :)

19.30 - Chyba nie tylko my się denerwujemy :)

Ania i Ewelina naprawdę ten wieczór bardzo przeżywają.

Taniec z Gwiazdami - nieoczekiwana zmiana miejsc

W ostatnim 6. odcinku Tańca z Gwiazdami odpadła Ewelina Lisowska i Tomasz Barański. To była szokująca wiadomość. I dla gwiazdy, i dla jej fanów. Pojawiły się nawet głosy, że show jest zmanipulowane, a wyniki ustawione z góry. Sprawy przybrały jednak nieoczekiwany obrót! Przez kontuzję stopy z udziału w tanecznym show telewizji Polsat musiała zrezygnować Anna Cieślak. A Ewelina i Tomasz wracają na parkiet!

Kochani! Mamy WAŻNY komunikat:We wtorek podczas treningu Anna Cieślak uległa poważnej kontuzji stopy, która uniemoż...

Anna Cieślak pożegnała się z fanami i publicznością TzG.

Moi Kochani!Ogromnie wszystkim dziękuję za ciepłe wsparcie i kibicowanie mi w "Tańcu z Gwiazdami". Niestety z żalem...

Ewelina Lisowska miała tylko jeden dzień, żeby nauczyć się samby do najbliższego odcinka. Jak udało nam się dowiedzieć trenowali z Tomkiem Barańskim 10 godzin! Ale wyglądają na gotowych, żeby podjąć wyzwanie! Ciekawe, co jurorzy „Tańca z Gwiazdami” powiedzą na powrót Eweliny na parkiet. Kto najbardziej będzie się cieszył - Iwona Pawlović, Michał Malitowski, Andrzej Grabowski czy Beata Tyszkiewicz, jak sądzicie?

Zapowiedź 7. odcinka Tańca z Gwiazdami

A co nas czeka w najnowszym odcinku? Z zapowiedzi wynika, że to będzie wieczór pełen wspomnień. Zresztą zobaczcie sami!

To już dziś! Bez Ani niestety:-( Ale z Eweliną:-) Widzimy się wieczorem!

Już za chwileczkę, już za momencik...