Bartosz Węglarczyk wydał oświadczenie w sprawy słynnej już sytuacji ze świątecznego odcinka "Milionerów". Kinga Rusin i Piotr Kraśko, biorący udział w charytatywnym odcinku teleturnieju, zadzwonili do Węglarczyka przy pytaniu o milion złotych. Dziennikarz nie zdążył jednak odpowiedzieć na nie w wyznaczonym czasie trzydziestu sekund. Zdołał jednie powiedzieć, że pytanie jest bardzo proste i połączenie zostało przerwane. Teraz tłumaczy się, dlaczego tak się stało! Co powiedział?

Dziennikarz we wtorek po świętach wielkanocnych prowadził przegląd prasy w porannym paśmie TVN. Bartosz Węglarczyk przy okazji postanowił wyjaśnić sytuację, która zaszła w "Milionerach". Zdradził, że owszem znał odpowiedź na pytanie o milion, lecz nie wiedział, że ma tak krótki czas na odpowiedź, stąd wpadka.

Szanowni państwo, będzie publiczne oświadczenie. Tak, znałem odpowiedź na to pytanie, nie wiedziałem o tym, że jest trzydzieści sekund na odpowiedź. Nie wiedziałem o tym, że się telefon wyłączy i zostanie zerwana rozmowa. W związku z tym, jak się zerwała rozmowa, to ja byłem przekonany, że się zerwała rozmowa i oddzwoniłem do studia z pytaniem, dlaczego do mnie nie oddzwaniacie. Natomiast, tak znałem odpowiedź na to pytanie. Bardzo przepraszam - powiedział Bartosz Węglarczyk w "Dzień dobry TVN".