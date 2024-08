Twórca serialu „Reniferek” Richard Gadd, który także wystąpił w roli głównej w głośnej produkcji Netfliksa, właśnie złożył 21-stronicowe oświadczenie w sądzie federalnym w Stanach Zjednoczonych. Mężczyzna jednoznacznie poparł platformę streamingową, która została pozwana przez Fionę Harvey.

Reklama

Kobieta uważa, że to ona zainspirowała twórcę do napisania postaci Marthy, która pojawia się w serialu. Jakiś czas temu udzieliła kontrowersyjnego wywiadu Piersowi Morganowi, w którym zapowiedziała, że zamierza pozwać Netfliksa. Słowa dotrzymała. Do sądu wpłynął już pozew, a Harvey domaga się 170 milionów dolarów zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych.

Serial jest reklamowany jako historia prawdziwa, natomiast Harvey w pozwie przeciwko Netflix Inc. Oraz Netflix Worldwide Entertainment twierdzi, że produkcja opowiada „brutalne kłamstwa” na jej temat.

W pozwie czytamy: „Kłamstwa, które pozwani opowiedzieli o Harvey do ponad 50 milionów ludzi na całym świecie, obejmują to, że Harey jest dwukrotnie skazaną stalkerką, otrzymała pięć lat więzienia oraz seksualnie napastowała Richarda Gadda”.

„Pozwani opowiadali te kłamstwa i nigdy nie przestali, ponieważ była to lepsza historia niż prawda, a lepsze historie przynoszą pieniądze”, dodano.

Zobacz także

Chociaż Gadd nie jest wymieniony wśród pozwanych w dokumentach, niedawno złożył oświadczenie, którego część została utajona.

Richard Gadd złożył oświadczenie po pozwie o "Reniferka" Netfliksa

W oświadczeniu twórca stwierdza: „Jestem komikiem, pisarzem i aktorem. Stworzyłem, napisałem i zagrałem w serialu Netfliksa „Reniferek”. Mam osobistą wiedzę na temat faktów przedstawionych poniżej i jeśli zostanę wezwany jako świadek, mogę i będę zeznawał w tej sprawie”.

„Składam to oświadczenie na poparcie specjalnego wniosku pozwanych Netflix, Inc. oraz Netflix Worldwide Entertainment, LLC o oddalenie pozwu”.

Gadd kontynuuje: „Ogólnie rzecz biorąc, był to niezwykle stresujący i niepokojący czas z długotrwałym okresem nieustannego zachowania, trwającego przez kilka lat”.

„Nie sposób wyczerpująco przedstawić całe zachowanie Harvey, ponieważ było tak wiele przypadków niechcianych osobistych interakcji i prób nawiązania kontaktu, a także głęboko niepokojącej komunikacji”.

W oświadczeniu Gadd twierdzi, że „nigdy nie chciał, by serial identyfikował jakąkolwiek prawdziwą osobę jako Marthę Scott – w tym Fionę Harvey”. Dodał, że „Martha Scott nie jest Fioną Harvey” i że „jak wszystkie postaci w serialu, Martha jest fikcyjną postacią z wymyślonymi cechami osobowości, które są bardzo różne od tych, które ma Harvey”.

W dalszej części dodaje: „Byłem zaskoczony, że Harvey pojawiła się w programie Piersa Morgana. Chociaż oglądałem tylko, niektóre fragmenty, rozumiem, że stwierdziła, że była inspiracją dla postaci Marthy i że nigdy nie wysłała mi tysięcy maili ani nie zostawiła żadnych wiadomości głosowych”.

„Prześladowała i nękała mnie przez kilka lat, a od czasu jej wywiadu inne osoby kontaktowały się ze mną przez moich agentów i mówiły, że również były nękane przez Harvey, ale wszystkie bały się to ujawnić”, wyjaśnia.

Zanim Harvey zidentyfikowała się jako inspiracja dla postaci Marthy w „Reniferku”, Gadd powiedział na łamach „The Hollywood Reporter”, że serial „porusza się po pewnym fikcyjnym świecie, mimo że jest oparty na prawdzie”.

Dodał: „Gdybym chciał, aby prawdziwi ludzie zostali odnalezieni, zrobiłbym z tego dokument. Publicznie mówiłem o tym, że nie chcę, aby ludzie to robili, a jeśli zaczną grać w tę grę, to pewnie sami do tego dojdą. Myślę, że nigdy więcej nie będę tego komentował”.

Zobacz także: Wyjaśniamy zakończenie „Deadpool & Wolverine”. Kto dołączył do uniwersum Marvela?

© Immediate Media Company London Limited, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano po raz pierwszy na RadioTimes.com i republikowano za zgodą Immediate Media Company London Limited. Powielanie w jakikolwiek sposób w jakimkolwiek języku, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Radio Times i logo Radio Times są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Immediate Media Company London Limited i są używane na podstawie licencji.

Reklama

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.