Festiwal w Opolu odbył się w cieniu kontrowersji. Wszystko przez występy niektórych gwiazd, które zaskoczyły, a nawet zszokowały opolską publiczność. Chodzi m.in o występ Bovskiej czy sposób prowadzenia festiwalu przez Kayah. Teraz sama artystka zabrała głos i postanowiła się wytłumaczyć w obszernym wpisie. Co napisała?

Takiego festiwalu w Opolu jeszcze nie było! Nowa formuła nie wszystkim przypadła do gustu, a widzowie bardzo krytycznie ocenili to święto polskiej muzyki. Głos zabrała nawet Maryla Rodowicz, która w tym roku nie zaśpiewała w Opolu i pokusiła się o ostre podsumowanie, na zakończenie którego dodała, że jest jej szkoda opolskiej publiczności. Teraz głos zabrała też Kayah, która w Opolu po raz pierwszy pojawiła się w roli prowadzącej i na początku zdradziła, że zależało jej, aby na opolskiej scenie zaprezentować się w kreacji godnej Met Gali.

Mieliśmy wizję stworzenia czegoś na wzór rzeźby, konstelacji architektonicznej, aranżacji przestrzennej godnej Met Gali. Raz w życiu chciałam mieć oskarową suknię i uwierzcie mi, że czułam się jak księżniczka. Tak to bywa, że wygląd jest okupiony ogromnym dyskomfortem. Nie mam doświadczenia z gorsetami i trenami, więc było to podwójnie dla mnie trudne zadanie.

Mieliśmy wizję stworzenia czegoś na wzór rzeźby, konstelacji architektonicznej, aranżacji przestrzennej godnej Met Gali. Raz w życiu chciałam mieć oskarową suknię i uwierzcie mi, że czułam się jak księżniczka. Tak to bywa, że wygląd jest okupiony ogromnym dyskomfortem. Nie mam doświadczenia z gorsetami i trenami, więc było to podwójnie dla mnie trudne zadanie.

Co ciekawe, artystka pisze wprost, że przed nią było sporo nowych wyzwań związanych z prowadzeniem koncertu, których do tej pory nie doświadczała:

Kayah nie ukrywa, że to był jej debiut w tej roli, ale sądzi, że nie zaliczyła żadnej wpadki, a drobne zająknięcia wynikające ze stresu można wybaczyć.