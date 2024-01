Ania z "Rolnik szuka żony" opublikowała nagranie z Kubą i zdecydowała się złożyć życzenia swoim obserwatorom. Jak wiadomo, dla rolniczki ten rok był wyjątkowy, a kolejny będzie jeszcze ważniejszy, bo na świecie pojawi się jej pierwsze dziecko. Czego Anna życzyła internautom? Tylko spójrzcie na ten wyjątkowy gest Kuby...

Ania i Kuba z "Rolnik szuka żony" pokazali, jak rozpoczęli Nowy Rok

Ania i Kuba z "Rolnik szuka żony" to najbardziej zaskakująca para 10. edycji. Choć początkowo niewiele osób dawało im szanse, to dziś udowadniają, że połączyło ich prawdziwe uczucie i są naprawdę szczęśliwi. Ania i Kuba z "Rolnika" już od jakiegoś czasu mieszkają razem u rolniczki i nawet zdecydowali się przearanżować dom do swoich potrzeb, o czym mówili w świątecznym odcinku. Już wiosną zostaną rodzicami, a tymczasem sylwestra spędzili na wspólnej zabawie i nie zapomnieli o swoich fanach, przesyłając im wymowne życzenia. Na początku nagrania Anna otrzymała buziaka od swojego narzeczonego i po chwili powiedziała:

Drodzy widzowie, chcielibyśmy Wam życzyć szczęśliwego Nowego Roku. Oby ten rok był lepszy od tego poprzedniego, chociaż żeby nie był gorszy. Wszystkiego najlepszego. powiedziała Anna z 'Rolnik szuka żony'

Instagram @aniaderbiszewska

Wygląda na to, że para ma już nawet wypracowany podział obowiązków. To Jakub zadbał o potrawy na sylwestrowy stół, a Annie pozostawił tę drugą część:

Taki podział obowiązków lubię. Anna sprząta, ja gotuję napisał Kuba na Instagramie.

Sądzicie, że Ania i Kuba z "Rolnik szuka żony" niebawem ogłoszą, że biorą ślub?

iNSTAGRAM @JAKUB_MANIKOWSKI

