Wiosną przyjdzie na świat pierwsze dziecko Ani i Kuby z "Rolnik szuka żony", a tymczasem rolniczka ponownie odpowiedziała na pytania od swoich obserwatorów i zdradziła co nieco na temat ich obecnej relacji. Przyszła mama, choć powoli wkracza w okres zaawansowanej ciąży, to nie zwalnia tempa i nadal pracuje w gospodarstwie. A co Ania zdradziła na temat Kuby? Będziecie zaskoczeni! Chodzi o zachowanie jej narzeczonego.

Ania z "Rolnik szuka żony" zdradziła, jak Kuba zmienił się po programie

Ania i Kuba w 10. edycji show "Rolnik szuka żony" dali szansę swojej relacji i zaskoczyli widzów informacją o zaręczynach, którą przekazali w świątecznym odcinku. Para zdradziła wtedy też, że spodziewają się dziecka. A co ostatnio działo się w ich życiu? Jakub szybko przeprowadził się do domu rodzinnego Anny, gdzie mieszkają razem z mamą rolniczki i aktualnie oczekują na narodziny dziecka. Ania i Kuba planują też ślub, a teraz zdecydowali się na wyjazd tylko we dwoje. Anna właśnie zdradziła, jak zmienił się Kuba po programie:

Kuba dba o mnie bardzo na co dzień i od święta.

Wszystko wskazuje na to, że Ania i Kuba stworzyli świetną parę i cieszą się swoim szczęściem, choć początkowo ich relacja budziła spore kontrowersje głównie ze względu na przeszłość uczestnika. Jak wiadomo, Jakub miał już żonę, z którą ma trójkę dzieci. Jego była partnerka, Ada Gadomska została samotną matką, mając zaledwie 26 lat. Co więcej, Jakub tuż przed udziałem w programie zerwał zaręczyny, a jego była narzeczona dzwoniła do brata Anny, informując ją o tej sytuacji. Choć Kuba musiał się nieźle tłumaczyć Annie podczas ich wspólnej randki, to ostatecznie rolniczka dała mu szansę i dziś tworzą szczęśliwą parę.

Sądzicie, że Anna i Kuba niebawem poinformują o swoim ślubie? A może zdecydują się na wesele w tajemnicy? Jak myślicie?

