W 11. edycji "Rolnik szuka żony" przed uczestnikami wyjazdowe randki, które zazwyczaj są dość dużym sprawdzianem dla par, mających okazję spędzić ze sobą więcej czasu. Już wtedy wielu rolników doskonale wie, czy chcą kontynuować relację z programu. Tymczasem po ostatnim odcinku "Rolnik szuka żony" w komentarzach zawrzało i internauci nie wierzą w szczerość jednej z par. Najmłodsi uczestnicy 11. edycji "Rolnika" zdążyli złożyć sobie już poważne deklaracje, ale internauci nie wierzą w ich intencje...

Ta para z "Rolnik szuka żony" 11 budzi coraz większe emocje

W 11. edycji "Rolnik szuka żony" uczestnicy bardzo poważnie podeszli do udziału w programie i zaprosili na swoje gospodarstwa kandydatki i kandydatów, których faktycznie widzieliby u swojego boku. Choć nie wszystkie decyzje były łatwe, a największy problem mieli Marcin oraz Rafał, to szybko okazało się, że to oni mówią wprost o rodzącym się uczuciu i zauroczeniu. Wielką niewiadomą dla widzów jest relacja Agaty i Irka oraz Kasi i Sebastiana, a co z Wiktorią i Adamem? Ta dwójka najmłodszych uczestników początkowo budziła sympatię i niemal wszyscy im kibicowali, ale po odcinku z rewizytami wiele się zmieniło. Czujne oko internautów dostrzegło, że para albo jest mocno zestresowana obecnością kamer, albo nie są do końca szczerzy:

Czy tylko ja się męczę jak ich oglądam. Jakby jakąś rolę odgrywali. Rozumiem stres przed kamerami, ale mega sztucznie to wygląda.

Mam wrażenie, że trochę pod publiczkę

Aktorstwo jak w 'Ukrytej Prawdzie', albo 'Dlaczego ja?'

Widać dziecinadę po tych deklaracjach. No jak za tydzień będzie pierścionek to po prostu telenowela

Facebook @Rolnik szuka żony TVP

Z drugiej strony jest też całkiem spore grono fanów, którzy kibicują Wiktorii i Adamowi, pisząc wprost, że idealnie do siebie pasują, a poza tym oboje poważnie myślą o przyszłości i założeniu rodziny:

A mi się oni bardzo podobają razem i trzymam kciuki. Pasują do siebie

Ja widzę tu chemie i powstrzymywanie się przed kamerami przed jakimiś zbliżeniami

Sądzicie, że Wiktoria i Adam z 11. edycji "Rolnik szuka żony" stworzą stabilny związek? W historii programu zdarzały się już tak młode pary, które poważnie myślały o przyszłości jak: Joanna i Kamil z 8. sezonu.