Za nami trzeci odcinek 6. edycji show Polsatu Taniec z Gwiazdami Dancing With the Stars. Kto pożegnał się z programem? Kamil Mokrzycki i Walerija Żurawlewa. Dlaczego? Przeczytajcie relację z odcinka minuta po minucie.

Zapis naszej relacji na ŻYWO.



22:00 Z programu odpada Kamil Mokrzycki i Walerija Żurawlewa!

21:58 Kamil Mokrzycki zagrożony!

21:58 Robert Wabich jest w kolejnym odcinku.

21:57 Zagrożeni Mariola Bojarska-Ferenc i Tomasz Barański :(

21:56 Sławomir przeszedł! AAAAAAA miał tylko 20 punktów. Widzowie go lubią.

21:54 Głosowanie zakończone. 9 par czeka na werdykt.

21:39 Mamy 3 minuty na glosowanie!

21:38 Najlepiej zatańczyli pod względem punktacji:

Olga Kalicka i Rafał Maserak

Robert Wabich i Hanna maja po 37 punktów.

Najgorzej:

Sławomir i Magda mają 20 punktów.

21:33

Sławomirze dlaczego eksponowałeś przyrodzenie cały czas w tańcu? - pyta Iwona P. - Przechodziłeś walca wybaczyłam. Ale cha chy nie wybaczę - dodała.

Najzabawniejszy taniec tej edycji?

Oceny:

Iwona 2

Grabowski 7

Beata 8

Malitowski 3

21:29 Sławomir Zapała i Magda Molenda w cha cha przy piosence "dziewczyny lubią brąz".

Sławomir chce zatańczyć jak Malitowski, bo to jego chachowy idol. Nie obiecuj Zapała, nie obiecuj...

21:24 Jak kocica, jak zmysłowa dziewczyna - chwalą taniec Uli jurorzy.

Oceny:

Iwona P 8

Grabowski 10

Beata 9

Malitowski 6

21:20 Ula Dębska i Wojtek Jeschke w romantycznej rumbie. Tańczą do piosenki Sarsy "Naucz mnie" (to w sumie adekwatne do sytuacji :)

A brat obserwuje:

21:17 Jurorzy Wabichem zachwyceni.

Malitowski - To był twój najlepszy taniec. Takich mężczyzn to my chcemy w tym programie. ja wiem, że żeby wyglądać w piątek jak salonowy kot, przez 5 dni w tygodniu trzeba spocić się jak świnie - powiedział.

Oceny:

Iwona 9

Grabowski 10

Beata 10

Malitowski 8

21:12 Hanna Żudziewicz i Robert Wabich tańczą tango! Tańczą do piosenki "Tamta dziewczyna" Sylwii Grzeszczak. Energetyczny taniec...

21:09

Pokazałaś wszystkim gdzie ich miejsce, ale gimnastycznie, ale nie tanecznie, nie używaleś bioder - skrytykowała Iwona P. Malitowski - salasa to taki taniec, ze trzeba zapomnieć o dzieciach wnuczkach, a przypomnieć sobie jak się je robiło. Mnie się podobało - pochwalił Malitowski.

Oceny:

Iwona 4

Grabowski 9

Beata 9

Malitowski 7

21:05 Kubańskie rytmy czyli salsę zatańczą Mariola Bojarska-Ferenc i Tomasz Barański. Będzie ostro. Do piosenki Madonny "La Isla Bonita".

21:01 Po sambie Kamila i Waleriji jurorzy są... średnio zadowoleni.

Tańczyłeś źle, a nie tańczyłeś źle - komentuje Iwona P. Twoja góra drewniana góra mi przeszkadzała. Zakładają mi coraz bardziej kuse koszulki zaraz mnie rozbiorą, żeby pani mi dala wysoką ocenę.

Tak się starasz, a tak ci to nie wychodzi - skomentował Malitowski.

Oceny:

Iwona 5

Grabowski 8

Beata 8

Malitowski 4

A Rafał Brzozowski jest blisko...

20:57 A teraz Kamil Mokrzycki i Walerija, a na żywo śpiewa im Rafał Brzozowski "Tak blisko..."

20:54 Iwona Pawlovic namawia, żeby wszyscy w studio zatańczyli razem lambadę. Jakiś mały wężyk powstał...

Wszyscy zachwyceni. Olga ma to coś i wszystko w biodrach i w ogóle och i ach.

Oceny:

Iwona P. 10

Grabowski 10

Beata 10

Malinowski 7

20:51 Olga Klalicka i Rafał Maserak w lambadzie! Olga bardzo się wstydzi trząść pupą i biustem, a Maserak nie odpuszcza!

20:44

Ewa Błachnio i Jacek Jeschke tańczą Fokstrot, podobno najtrudniejszy taniec towarzyski. Śpiewał im zespół Loka na żywo do piosnki "Na jednej z dzikich plaż" Rotary.

Wszyscy zachwyceni lisim krokiem Ewy. Teraz wszyscy wiedzą jak wygląda lisica.

Oceny:

Iwona 9

Grabowski 10

Beata 10

Malinowski 7 - zachwycony

Masz dziewczyno jaja, umiesz wyciągnąć detale - powiedział Malitowski.

Tak oglądali ich na tyłach :)

20:36 Adam i Wiktoria tańczą Cha chaę do piosnki Grzegorza Hyżego.

Można się w tobie zakochać, ale tańczysz kiepsko - powiedziała Iwona P.

Malinowski uważa, że Zdrójkowski tańczy tak jak jego pierwszy pocałunek. Czyli ona go pocałowała, a on dal się pocałować :)

Oceny:

Iwona P. 6

Grabowski 9

Beata 9

Malitowski 4

20:34 Na dobry początek Adam Zdrójkowski wyznaje, że... Na wakacjach, ona złapała go za ręce i... to się stało

2 lata temu przeżyłem swój pierwszy pocałunek!

Niestety nigdy wcześniej się nie spotkali więcej.

Czyli musiałeś tak całować, ze nigdy nie chciała się już z tobą spotkać - skomentowała Wiktoria! :)

Kibicują im np. Michał Malinowski.

20:19

Kogo tańczące gwiazdy zabrałyby na bezludną wyspę. Taki przerywnik :)

20:16 Malitowski skrytykował, że trochę taniec wyglądał jak cha cha, a nie Samba.

Beata Tyszkiewicz boi się kibiców Misheel (Bilgun z rodziną Misheel) na sali, więc nie będzie się narażać, jej się wszystko podobało.

W tańcu nie ma pieszczot to nie są mizianki. Nie ma że boli stawia do pionu Michel, która narzekała na stopę- Jasna Mamba

Oceny:

Tyszkiewicz 9

Grabowski 10

Malitowski 5

Iwona P. 7

20:11 Jako pierwsi tańczą Misheel i Janek Kliment. Michel nadwyrężyła sobie stopę! I Samba podobno jeden z najtrudniejszych tańców. Dadzą radę?

Tańczą do Shakiry "Waka waka" tylko, że wersja w studiu to raczej szła w zwolnionym tempie.

20:05 ZACZYNAMY dzisiaj pary tańczą do letnich hitów lata.

Przedstawiają jury, które się chyba umówiło i wszyscy ubrali się na czarno. Jak powiedział Malitowski "trochę pogrzebowo".

19:45 A jeszcze dziś odbywały się ostatni próby do Tańca z Gwiazdami. Było chyba dość leniwie.

Tydzień temu, po sensacyjnym starcie kolejnego sezonu Tańca z Gwiazdami, z show pożegnali się Karolina Gorczyca i Żora Korolyov, tydzień wcześniej aktor Tomasz Ciachorowski i partnerująca mu Natalia Głębocka.

Tancerze już gotowi!

Dziś na parkiecie zmierzą się:

Ewa Błachnio i Jacek Jeshke

Robert Wabich i Hanna Żudziewicz

Misheel Jargalsaikhan i Jan Kliment

Mariola Bojarska Ferenc i Tomasz Barański

Kamil Mokrzycki i Valeriya Zhuravlyova

Adam Zdrójkowski i Wiktoria Omyła

Ula Dębska i Wojtek Jeschke

Sławomir Zapała i Magdalena Molęda

Olga Kalicka i Rafał Maserak

Kto z nich ma największe szansę? Oceniają ich - jak co tydzień - jurorzy: Andrzej Grabowski, Iwona Pavlovic, Beata Tyszkiewicz i Michał Malitowski.

Czekacie?