Już dziś drugi odcinek 6. edycji show Polsatu Taniec z Gwiazdami Dancing With the Stars. Kto pożegna się z programem? O godz. 20.05 rozpoczynamy naszą relację na żywo. Kulisy, szczegóły, nieznane fakty i wszystko to, co przegapiliście w telewizji!

Zapraszamy na nasz LIVE.

Tydzień temu, po sensacyjnym starcie kolejnego sezonu Tańca z Gwiazdami, z show pożegnali się aktor Tomasz Ciachorowski i partnerująca mu Natalia Głębocka. Sprawiedliwie?

22:04 - Z programem żegnają się Karolina Gorczyca i Żora Korolyov. Co za emocje! Już za tydzień kolejny odcinek "Tańca z Gwiazdami". A my już dziś zapraszamy na kolejną relację na żywo.

22:00 - Zagrożeni są Karolina Gorczyca i Żora Korolyov oraz Ula Dębska i Wojtek Jeschke.

21:59 - Wracamy po przerwie reklamowej. Pary czekają na werdykt. Kto dziś pożegna się z programem?

21:41 - Po podsumowaniu wyników na pierwsze miejsce wysuwają się Olga Kalicka i Rafał Maserak. Czy to właśnie oni wygrają dzisiejsze show?

21:36 - Co na to jurorzy? Iwona Pavlovic apeluje do kobiet, by ćwiczyły, stawiając za wzór Mariolę Bojarską-Ferenc. Beata Tyszkiewicz, mówi, że wnuki powinny być dumne z Marioli.

Iwona Pavlovic - 8

Andrzej Grabowski - 9

Beata Tyszkiewicz - 9

Michał Malitowski - 6

21:33 - Na parkiecie Mariola Bojarska-Ferenc i Tomasz Barański. Zatańczą walca angielskiego. Mariola Bojarska-Ferenc w pięknej kreacji z piórami.

21:30 - Pora na oceny. Posypią się dziesiątki? Malitowski: "Głosujcie na Roberta, bo to jest nasz lew salonowy!".

Iwona Pavlovic - 7

Andrzej Grabowski - 9

Beata Tyszkiewicz - 8

Michał Malitowski - 6

21:26 - Na parkiecie Robert Wabich i Hanna Żudziewicz. Wykonają cha-chę. Uwiodą jury i widzów?

21:21 - Co na to jury? Pavlovic: "Wskoczyłaś dziś na górną półkę".

Iwona Pavlovic - 9

Andrzej Grabowski - 10

Beata Tyszkiewicz - 10

Michał Malitowski - 6

21:19 - Kolejna para, która pochwali się swoim tańcem to Misheel Jargalsaikhan i Jan Kliment. Zatańczą argentyńskie tango.

21:16 - Pora na oceny jury. Spodobało im się to wykonanie?

Iwona Pavlovic - 5

Andrzej Grabowski - 8

Beata Tyszkiewicz - 9

Michał Malitowski - 5

21:12 - Na parkiecie wystąpią teraz Adam Zdrójkowski i Wiktoria Omyła. Zatańczą walca wiedeńskiego do piosenki Andrzeja Piasecznego "Chodź, przytul, przebacz".

21:08 - Co na to wykonanie jury? Grabowski: "Te biodra fantastyczne!". Pavlovic: "Im dalej, tym gorzej... Pod koniec tańczyłaś już zgarbiona. Nie było w ogóle balansu". Tyszkiewicz: "Była pani fantastyczna! Piękna, seksowna".

Iwona Pavlovic - 5

Andrzej Grabowski - 9

Beata Tyszkiewicz - 10

Michał Malitowski - 4

21:05 - Następna para to Ewa Błachnio i Jacek Jeshke. Będą tańczyć cha-chę. Zaczyna się dobrze! W tle Ricky Martin i "She bangs".

21:01 - Iwona Pavlovic uważa, że Kamil nie udźwignął tego tańca. Tyszkiewicz też nie jest oczarowana: "Pan bardzo się starał". Grabowski: "Pan jakby wycofał się z tego tańca". Malitowski: "Odwagi więcej! Czułem twój strach. Musisz się przełamać, bo widać, się starałeś".

Iwona Pavlovic - 4

Andrzej Grabowski - 7

Beata Tyszkiewicz - 8

Michał Malitowski - 3

20:57 -Kolejną para to Kamil Mokrzycki i Valeriya Zhuravlyova. Zatańczą tango do utworu Adele "Rolling in the deep". Piosenka była wielkim hitem. Czy taki też będzie ich taniec?

20:53 - Taniec zakończony. Jak oceni go jury? Rozpoczynają miło od gratulacji z okazji narodzin syna. Malitowski: "To był najgorszy walc wiedeński, jaki był w tym programie w ogóle. Ale dzisiaj wszystko ci wybaczam". Tyszkiewicz: "Bardzo mi się podobało. Ja mam immunitet i mogę mówić, co mi się podoba". Pavlovic: "Chodzony walc wiedeński - może i tak...". Grabowski: "Bardzo pani gratuluję, że nie wypadała pani dwa razy z rąk partnera".

Andrzej Grabowski: 6

Iwona Pavlovic: 3

Beata Tyszkiewicz: 7

Michał Malitowski: 2

20:49 - Na parkiecie świeżo upieczony tata Sławomir Zapała i jego taneczna partnerka Magdalena Molęda. Zapała schudł już 7 kg! A jak mu idzie taniec? Zaraz się przekonamy. Para zatańczy walca wiedeńskiego.

20:45 - Czy jury urzekło to wykonanie? Zaraz się przekonamy! Iwona Pavlovic: "Te nóżki takie słabiutkie... Ale wyglądasz pięknie, nawet jak źle tańczysz". Karolina Gorczyca przyznaje, że nie czuła tego tańca. Potwierdzają to też oceny jury.

Andrzej Grabowski: 8

Iwona Pavlovic: 6

Beata Tyszkiewicz: 8

Michał Malitowski: 4

20:42 - Kolejną parą na parkiecie będzie Karolina Gorczyca i Żora Korolyov. Przygotowania nie szły im najlepiej. Jak pójdzie im w odcinku? Będą tańczyć cha-chę.

20:37 - Pora na oceny jury. Nas ten taniec urzekł. A co powiedzą jurorzy? Andrzej Grabowski jest zachwycony! Pavlovic: "Zatańczyłaś tak, jakbyś tańczyła całe życie z Rafałem Maserakiem!". Tyszkiewicz również pod wrażeniem! Malitowski: "Bardzo mi się podoba, że kontrolujesz ruch i partnerujesz. Były takie emocje, że miałem nadzieję, że Beatka zemdleje".

Andrzej Grabowski: 10

Iwona Pavlovic: 10

Beata Tyszkiewicz: 10

Michał Malitowski: 7

20:33 - Wracamy po przerwie. Jako druga para zatańczą Olga Kalicka i Rafał Maserak. Zaprezentują tanice jazzowy. Rozpoczynają z zamkniętymi oczami.

20:19 - Paulina Sykut i jej dekolt, a my po raz kolejny mówimy "Wow!". Nie wysłuchaliśmy, co mówiła, zapatrzyliśmy się... ;) Pora na krótką przerwę reklamową. Będziemy mieć czas, żeby ochłonąć i zebrać myśli na dalszą część relacji. ;)

20:16 - Pora na pierwsze oceny w odcinku! Według Malitowkiego jive był słaby... Beata Tyszkiewicz chwali: "Bardzo ładnie, bardzo równo". Grabowski: "Michał mówił z zazdrości i złośliwie". Pavlovic: "Wkradły się błędy techniczne. Czasami jakbyś muchy odganiała, ale lekkość imponująca".

Andrzej Grabowski: 8

Iwona Pavlovic: 6

Beata Tyszkiewicz: 9

Michał Malitowski: 5

20:12 - Jako pierwsza para wystąpią Urszula Dębska i Wojtek Jeschke. Zatańczą żywiołowego jive'a do piosenki Tiny Turner "Pround Mary". Ula w przepięknej, seksownej, złotej sukience! Co za figura! Czy urzekną jury?

20:10 - Następna rewelacja odcinka! Krzysztof Ibisz ogłasza, że Sławomirowi Zapale 3 godziny przed rozpoczęciem odcinka urodził się pierworodny syn! Chłopiec dostał imię Kordian. Gratulujemy!

20.05 - Zaczynamy drugi odcinek! Na powitanie, Paulina Sykut z oszałamiającym dekoltem! Mówimy "Wow" i nie możemy się napatrzeć!

Dziś w taneczne szranki stają:

Karolina Gorczyca i Żora Korolyov

Ewa Błachnio i Jacek Jeshke

Robert Wabich i Hanna Żudziewicz

Misheel Jargalsaikhan i Jan Kliment

Mariola Bojarska Ferenc i Tomasz Barański

Kamil Mokrzycki i Valeriya Zhuravlyova

Adam Zdrójkowski i Wiktoria Omyła

Ula Dębska i Wojtek Jeschke

Sławomir Zapała i Magdalena Molęda

Olga Kalicka i Rafał Maserak

Kto z nich ma największe szansę na wygraną? Oceniają ich dobrze już znani wszystkim jurorzy:

Andrzej Grabowski, Iwona Pavlovic, Beata Tyszkiewicz i Michał Malitowski.

Program prowadzą Krzysztof Ibisz i nie ukrywająca już ciążowego brzuszka Paulina Sykut. Zresztą atmosfera na planie świetna - od samego rana:

A kto dzisiaj pożegna się z show? Głosuj w naszej sondzie.

Tak wyglądały w tym tygodniu przygotowania.

