Tuż przed występem Roksany Węgiel w piątym odcinku "Tańca z Gwiazdami" pokazano, jak wokalistka i jej taneczny partner, Michał Kassin przygotowują się do występu. A ponieważ to świąteczny czas, każdy z uczestników miał okazję na chwilę relaksu z bliskimi. Niestety, dla Roxie był to czas rozłąki z rodziną, i to właśnie ze względu na przygotowania do show. Nie zabrakło łez...

Roksana Węgiel popłakała się przed występem w "Tańcu z Gwiazdami"

Polsat postanowił, że mimo świąt wielkanocnych, odbędzie się kolejny odcinek "Tańca z Gwiazdami". Dla uczestników show oznaczało to jedno - brak czasu dla rodziny, tylko przygotowania i ciężkie treningi na sali. Roksana Węgiel bardzo to przeżyła - tuż przed jej występem pokazano materiał, jak gwiazda i jej taneczny partner, Michał Kassin, spędzają wolny czas w domu artystki. Gwiazda nie ukrywała, że jest jej ciężko, że nie może tegorocznych świąt spędzić z bliskimi - zwłaszcza z braćmi, Tymkiem i Maksem, których kocha nad życie. Jive'a, którego wykonała chwilę później na parkiecie, zadedykowała właśnie im!

Ale powodów do wzruszeń było więcej!

W piątym odcinku uczestnicy mogli wybierać utwory, do których zatańczyli. Roksana Węgiel postawiła na wielki hit "Halo" Beyonce. To szczególna piosenka dla Roxie - sześć lat temu wykonywała go na przesłuchaniach do programu "The Voice Kids", w którym zaczynała karierę. Ostatecznie wygrała cały program, następnie przyszedł czas na Eurowizję Junior, a resztę już doskonale znacie!

W tych wzruszających chwilach Roksana Węgiel mogła liczyć na wsparcie tanecznego partnera, Michała Kassina, który przytulił gwiazdę, gdy ta nie mogła powstrzymać łez.

Podczas odcinka wśród publiczności można było wypatrzeć zaś narzeczonego piosenkarki, Kevina Mgleja. Para od jakiegoś czasu przygotowuje się do ślubu kościelnego. Węgiel nie ukrywa bowiem, jak bardzo ważna jest dla niej wiara w Boga.

