Michał Figurski wraca do pracy po wylewie. Gdzie będzie pracował? Dziennikarz otrzymuje różne propozycje, lecz jeszcze nie wiadomo, którą ostatecznie przyjmie. Najważniejsza informacja jest taka, że Michał Figurski ma się coraz lepiej, a jego stan zdrowia pozwala na powrót do aktywności zawodowej. Figurski we wrześniu 2015 roku doznał wylewu krwi do mózgu, przez co poważnie podupadł na zdrowiu i musiał zrezygnować z aktywności zawodowej. Obecnie jednak ma się znacznie lepiej i może myśleć, by znów stanąć przed kamerą lub mikrofonem i wrócić do swojego ukochanego dziennikarstwa.

Tak, to prawda, wracam do pracy! Już nie mogę się doczekać! Kocham swoją pracę i chcę ją nadal wykonywać - zdradził Michał Figurski w rozmowie z "Super Expressem".

Dziennikarz nie wyjawił jednak, co konkretnie będzie robił. Podobno nie narzeka na brak propozycji zawodowych, które bardzo starannie rozważa.

Nie mogę zdradzić, jakie są moje plany zawodowe, prowadzę jeszcze różne rozmowy. Ale z każdym dniem coraz bardziej czuję się na siłach, by znów pracować - powiedział Figurski na łamach tabloidu.

Już jakiś czas temu informowaliśmy, że Michał Figurski prawdopodobnie wróci do prowadzenia programu „WidziMiSię” w Polsat News 2. Dziennikarz nie ukrywa, że znów chętnie poprowadzi ten program.

Podobno "WidziMiSię" na mnie czeka. Ja czekam na "WidziMiSię" - mówi Michał w "SE".

Niewykluczone, że Figurski wróci również do prowadzenia programów radiowych. A wy gdzie byście najchętniej widzieli Michała?

Michał Figurski ma się coraz lepiej. Dziennikarz już wkrótce wróci do pracy.

Zobaczymy go w telewizji czy usłyszymy w radiu?