Michał Figurski udzielił pierwszego wywiadu po wylewie, który przeżył 20 września. O swoim stanie i walce o normalne funkcjonowanie, którą toczył i ciągle toczy opowiedział Bartoszowi Kwiatkowi, dziennikarzowi Polsat News 2 - redakcji, w której pracuje. Rozmowę wyemitowano w pierwszy dzień świąt wieczorem. Wywiadu udzielił w Centrum Kompleksowej Rehabilitacji, gdzie ćwiczy, by wrócić do pełnej sprawności.

Michał wywiadu udzielał siedząc w wózku. Podczas mówienia widać jeszcze efekty wylewu, choć idzie mu już naprawdę świetnie! Wyraźnie dochodzi do dawnej formy.

Popularny dziennikarz radiowy i telewizyjny zaczął od choroby, która stała się przyczyną wylewu. Wcześniej o niej nie opowiadał, bo nie chciał uchodzić za osobę, która chce zdobywać popularność na litości.

Jestem przewlekle chory od lat. Nigdy o tym nie mówiłem, nie miałem potrzeby. Teraz to się zmieniło. Wiedząc już, czym grozi cukrzyca, uważam, że powinienem zrobić coś więcej: mówić o zagrożeniach i konsekwencjach, które niesie, bo jestem żywym tego przykładem - mówił.

Wylew był wydarzeniem, które kompletnie zmieniło jego życie. Pełen energii, ruchliwy, wręcz niecierpliwy i ciągle przecież młody człowiek (ma 42 lata) przeszedł ogromną lekcję pokory.

Nagle świat staje w miejscu. Nie jesteś na to gotowy. Nagle widzisz świat, który stanął - opowiadał dziennikarzowi. - Nawet chodzenie przestaje być oczywiste. By zrobić jeden krok, potrzebujesz tygodnia ciężkiej pracy. I okazuje się, że to “szybciej, więcej, mocniej” było złą strategią.