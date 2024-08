Karolina Gilon i Mateusz Świerczyński spodziewają się dziecka. Prowadząca " Love Island" tym, że jest w ciąży pochwaliła się rano, publikując wpis na Instagramie. Jednocześnie odwiedziła program śniadaniowy "Halo, tu Polsat", w którym na żywo pochwaliła się swoim szczęściem i zaprezentowała ciążowy krągłości.

Karolina Gilon jest w ciąży. Wraz z Mateuszem Świerczyńskim z "Love Island" spodziewają się swojego pierwszego dziecka. Radosne wieści ogłosili w premierowym odcinku nowego programu śniadaniowego "Halo tu Polsat". Karolina Gilon od lat jest związana ze stacją i z radością swoje szczęście dzieliła z kolegami z pracy.

Karolina Gilon i Mateusz Świerczyński z "Love Island" nie zdradzili jeszcze czy spodziewają się synka czy córeczki. Przyszła mama jednak chętnie opowiedziała, jak wyglądał moment, w którym dowiedziała się, że jest w ciąży. Okazuje się, że pierwszą sugestię podsunęli znajomi:

To było dość zabawne, bo najpierw moi przyjaciele: Wiesz Karolina, jakoś wydaje mi się, że możesz być w ciąży. Dlaczego? Dlatego, że zjadłam właśnie dwie puszki paprykarzu szczecińskiego i zagryzłam to czekoladą. Być może chociażby dlatego. I faktycznie to był pierwszy taki moment, kiedy pomyślałam: O Boże.

Następie w "Halo tu Polsat" kontynuowała opowieść: