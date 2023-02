"MasterChef Junior 8": Sara James nową jurorką show. Zdradziła szczegóły

Uwielbiany przez wielu widzów program "MasterChef Junior" doczekał się już 8. edycji! . W składzie jury ponownie znaleźli się Anna Starmach, Michel Moran oraz Tomasz Jakubiak, ale... to nie wszystko! Do składu jurorskiego dołączy niezwykle utalentowana Sara James. Nastoletnia gwiazda zdradziła szczegóły.

"MasterChef Junior": Sara James nową jurorką show

Program "MasterChef Junior" okazał się trampoliną do sławy dla wielu dzieci, marzących o karierze profesjonalnych kucharzy. To dzięki niemu ogromną rozpoznawalność zyskali m.in. Natalia Paździor, Julia Cymbaluk czy Jakub Tomaszczyk. Nic więc dziwnego, że kolejni młodzi adepci gotowania marzą, by pójść w ich ślady. Już w przyszłą niedzielę, 5 marca, rusza 8. edycja programu "MasterChef Junior". Jak dowiedzieliśmy się w najnowszym wydaniu "Dzień Dobry TVN", do jurorskiego składu dołączy... Sara James!

X-News

Zobacz także: Natalia Paździor z "MasterChef Junior" jak Kim Kardashian. Tak wyglądała na studniówce

Sara James to prawdziwa weteranka talent show i licznych konkursów. Na swoim koncie ma już występy w takich produkcjach jak "The Voice Kids", Eurowizja Junior czy "American's Got Talent", teraz jednak nastoletnią wokalistkę zobaczymy nie w roli uczestniczki, lecz jurorki.

- Już 5 marca wychodzi nowy sezon "MasterChef Junior" na którym będę też ja. Będę jurorka i będę oceniać jedzenie. Także nie może was zabraknąć. Oglądajcie - zachęcała w "Dzień Dobry TVN" Sara James.

Zobacz także: "MasterChef Junior 3": Jak dziś wygląda Bartek Kwiecień? Fani go nie poznają: "To serio Ty"?!

Pod postem w mgnieniu oka pojawiła się masa komentarzy zachwyconych fanów:

- Aaaa już nie mogę się doczekać 😁💗😜 - Super Sara nie mogę się już doczekać - Oglądamy! - czytamy w komentarzach.

X-News

Jak się jednak okazuje, Sara James zajmie miejsce honorowego gościa w 8. edycji "MasterChef Junior" i wystąpi w jednym z odcinków jako juror specjalny. Nastoletnia artystka nie tylko będzie oceniać potrawy uczestników, ale też da popis swoich wokalnych umiejętności.

Przypominamy, że w minionej edycji podobna funkcja przypadła Viki Gabor. Będziecie oglądać nową edycję "MasterChef Junior"?

Zobacz także: "MasterChef Junior 2": Tak dziś wygląda Julia Cymbaluk. Fani: "Myślałam, że to Selena Gomez"

X-News

X-News