Już niedługo rusza druga edycja "MasterChef Nastolatki", w którym poznamy nowych kulinarnych mistrzów, jednak zwycięzca będzie mógł być tylko jeden. W tym sezonie zabraknie jednak Tomasza Jakubiaka za jurorskim stołem. Uwielbiany szef kuchni choruje na nowotwór i na czas leczenia wycofał się z działalności zawodowej. Jakiś czas temu wyznał, że widział już pierwszy odcinek, podczas którego nie mógł opanować łez, wszystko przez to, co w nim usłyszał.

Druga edycja programu "MasterChef Nastolatki" rusza już 24 lutego 2025 roku. Nowa edycja zyskała także nową porę emisji. Zmagania młodych kucharzy będzie można oglądać co niedzielę o godzinie 20:50 na antenie TVN. Odcinki dostępne będą również na platformach Player i Max. Popisy uczestników będzie oceniać jury w składzie Dorota Szelągowska i Michel Moran, jednak będą towarzyszyć im również goście specjalni.

W nowym sezonie "MasterChef Nastolatki" zmierzy się 18 uczestników. Jak czytamy w informacji prasowej:

Grono jurorów "MasterChef Nastolatki 2"zostanie wzmocnione przez gości specjalnych. Wśród nich pojawią się Przemysław Klima, Klaudia El Dursi, Grzegorz Zawierucha, Piotr Kraśko oraz Przemek Sieradzki. Jednak to nie wszystko. Nie zabranie również gwiazd innych wariacji formatu.

Młodzi kucharze z "MasterChef Nastolatki" będą szkolić się także pod okiem szefa kuchni Dariusza Barańskiego, Michała Korkosza czyli "Rozkosznego" a także Sebastiana Olmy, Jacka Grochowiny czy Alona Thana. Będą ich czekać także około kulinarne wyzwania. Plan odwiedzą także Agnieszka i Piotr Głowaccy.

W pierwszej edycji w gronie jurorskim był również uwielbiany Tomasz Jakubiak. Niestety z powodu swojej sytuacji zdrowotnej musiał wycofać się z zawodowych wyzwań. Na planie "MasterChefa Nastolatki" nikt jednak o nim nie zapomniał. Tomasz Jakubiak miał już szansę obejrzeć jeden z pierwszych odcinków programu i wyznał: