Mateusz Banasiuk dołączył w tym roku do grona najpopularniejszych polskich aktorów i to z wielu powodów. Jego kreacje filmowe robią wrażenie nie tylko w naszym kraju, ale również za granicą - posypały się nawet nagrody na prestiżowych festiwalach. Zainteresowała się nim również prasa kolorowa, a to ze względu na związek z Magdaleną Boczarską. Przypomnijmy: Mateusz Banasiuk nagrodzony na festiwalu filmowym we Francji

Reklama

Ostatnio sporo spekulowało się o romansie aktora z jego taneczną partnerką, Hanną Żudziewicz. Okazuje się, że w tych doniesieniach niewiele jest prawdy, a jego związek z Boczarską ma się dobrze. Na dowód tego Magda pojawiła się podczas piątkowego odcinka "Tańca z Gwiazdami" i kibicowała swojemu ukochanemu. Po programie dziennikarze próbowali wyciągnąć coś z Mateusza na temat jego miłości, ale on konsekwentnie unikał odpowiedzi. Wyręczyła go nieco Żudziewicz.



Banasiuk: Jest normalnie. To jest moja rola (udział w TzG - przyp. red.), jak każda inna. Magda również jest aktorką, więc nie jest to dla niej jakaś dziwna sytuacja. Żudziewicz: No, tym bardziej, że już mnie wymienił na Agnieszkę Kaczorowską na tydzień. To mówi samo za siebie (śmiech) JastrzabPost: A jak zareagowała na to, że weźmiesz udział w Tańcu z Gwiazdami i że zatańczysz z tak przepiękną kobietą? Banasiuk: Ja nie mogę odpowiadać za moją dziewczynę JastrzabPost: No ale zdradź, co tam w domu? Banasiuk: W domu u nas zazwyczaj jest porządek, łóżko jest pościelone, a naczynia umyte. JastrzabPost: Haniu, byłaś, widziałaś? Żudziewicz: Tak i codziennie Magda mu robi szejki proteinowe, żeby był wytrzymały na treningu

Taka dziewczyna to skarb?

Zobacz: Boczarska rzuciła Banasiuka przez jego romans w "TzG"? Te zdjęcia mówią wszystko

Zobacz także