Mateusz Banasiuk to jeden z najzdolniejszych aktorów młodego pokolenia. Fanki pokochały go za rolę w serialu "Pierwsza miłość", gdzie wciela się w jedną z głównych ról. Wielką popularność przyniosła mu również kreacja w filmie "Płynące wieżowce" w którym zagrał bardzo kontrowersyjną postać jak na polskie realia - wcielił się bowiem w geja, a sam obraz przyniósł kilka mocnych i odważnych scen. Przypomnijmy: Gwiazdy na premierze filmu "Płynące wieżowce"

Reklama

Film zdobył wiele ważnych nagród, podobnie jak występujący w nim aktorzy. Teraz Mateusz po raz kolejny został doceniony za stworzenie postaci Kuby - tym razem poza granicami Polski. Banasiuk otrzymał nagrodę za najlepszą rolę męską na festiwalu „A l'Est, du Nouveau" we Francji. Jest to drugi po Film Forum Zadar Festiwal, z którego wraca ze statuetkę za rolę w "Płynących wieżowcach".

"A l'Est, du Nouveau" to jedyny we Francji festiwal filmowy poświęcony produkcjom z Europy Środkowo -Wschodniej. Rozpoczął się od polskiego akcentu - pokazem filmu "Wałęsa. Człowiek z nadziei".

Gratulujemy!

Zobacz także

Reklama

Gwiazdy na premierze filmu "Płynące wieżowce":