To jedna z par „Ślubu od pierwszego wejrzenia”, która cieszy się dużym zainteresowaniem po zakończeniu programu. Mowa o Anicie i Adrianie, którzy pojawili się w 3. edycji produkcji i do dzisiaj są razem, co – jak wiemy – nie zdarza się wcale tak często w przypadku uczestników podobnych eksperymentów. Ta dwójka jednak od razu wpadła sobie w oko, a chemię między nimi było czuć już na weselu. Po podróży poślubnej Aneta i Adrian tylko zbliżyli się do siebie i podjęli poważne kroki. Para przeprowadziła się, a po finale programu ujawniła, że spodziewa się dziecka. Dzisiaj tworzą rodzinę z dwójką pociech. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że byli uczestnicy „Ślubu” mają kolejny powód do świętowania.

Anita i Adrian ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia” znów świętują

Zdecydowanie to Anita ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia” jest aktywniejsza w mediach społecznościowych i regularnie pokazuje internautom skrawki ze swojego życia prywatnego. Niedawno tancerka przekazała fanom, że razem z Adrianem przeżywają wielką radość.

Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Instagram@anitaczylija

Influencerka opublikowała zdjęcie męża z dziećmi. Rodzina korzysta z upałów i bawi się w dużym basenie. Adrian wreszcie mógł pozwolić sobie na taką rozrywkę. Warto przypomnieć, że musiał czekać aż półtora roku ze względu na problemy ze stopą.

A tu taka radocha dla wszystkich! Adrian po półtora roku pierwszy raz w basenie! Nie do wiary, że jeszcze miesiąc temu w powietrzu wisiała trzecia operacja i widmo długiego leczenia – napisała Anita.

Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Instagram@anitaczylija

Warto przypomnieć, że jakiś czas temu Adrian miał wypadek we własnym domu. Mężczyzna wbił sobie w stopę korek od wanny. Rana okazała się na tyle głęboka, że ukochany Anity odczuwał konsekwencje skaleczenia przez wiele miesięcy. Za nim aż dwa zabiegi. W dodatku blizna źle się goiła.

Na szczęście z nogą Adriana najwyraźniej już wszystko dobrze. Mamy nadzieję, że zdąży się wybawić z dziećmi do końca lata.

