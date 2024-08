Katarzyna Zielińska świętuje dziś swoje 45. urodziny. Z tej okazji postanowiliśmy przypomnieć spektakularną metamorfozę aktorki, która w przeszłości usłyszała gorzkie słowa nt. swojego wyglądu i postanowiła na radykalną zmianę wizerunku. Katarzyna Zielińska mocno schudła, zmieniła styl ubierania, a nawet fryzurę.

Katarzyna Zielińska należy do grona najpopularniejszych gwiazd polskiego show-biznesu. Widzowie z pewnością doskonale pamiętają ją z "Barw szczęścia", gdzie przez wiele lat wcielała się w rolę Marty Walawskiej. Katarzyna Zielińska odeszła z serialu w 2017 roku, a jej decyzja była ogromnym zaskoczeniem dla fanów produkcji.

To właśnie decydując się na pracę w serialu "Barwy szczęścia" Katarzyna Zielińska miała usłyszeć słowa, która zmotywowały ją do totalnej metamorfozy.

Katarzyna Zielińska jakiś czas temu w jednym z wywiadów publicznie przyznała, że na początku swojej kariery zdecydowała się na zmianę swojego wyglądu i stylu ubierania. Rozpoczęła metamorfozę po tym, jak usłyszała gorzkie słowa od Ilony Łepkowskiej i Tadeusza Lampki, którzy tworzyli "Barwy szczęścia". Okazuje się, że to właśnie oni zasugerowali aktorce, że powinna m.in. schudnąć. Gwiazda początkowo mocno to przeżyła, ale szybko postanowiła działać.

Jestem typem zadaniowca, to była prosta sytuacja: miałam schudnąć i nauczyć się mody. Tamtego dnia już po kilku godzinach miałam telefon do trenerki i stylisty. Zaczęłam biegać, ważyć się. Ucieszyłam się, że tak szybko zobaczyłam efekty. Lubiłam swoje ciało, gdy było go więcej, ale ono jest moim narzędziem pracy i do tego narzędzia mieli uwagi Ilona Łepkowska i Tadeusz Lampka. Rozumiem to

dodała.