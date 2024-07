Mariola Bojarska-Ferenc w rozmowie z Party.pl zdradziła, jak wyglądają treningi do Tańca z Gwiazdami. Już jutro będziemy mogli zobaczyć pierwszy odcinek tanecznego show Polsatu, w którym wystąpi właśnie słynna trenerka fitness. Mariola Bojarska-Ferenc będzie walczyć o Kryształową Kulę w parze z Tomaszem Barańskim, który jak się okazuje, znalazł świetny sposób, żeby zmotywować swoją partnerkę do ostrych treningów. Jaki?

Ostatnio Tomek zaprosił wszystkie panie z recepcji, bo miałam słabszy dzień i mówi "zrobię ci publiczność to się na pewno zmobilizujesz". I to jest takie miłe. Przychodzi np. Maserak i udaje Bojarską, bo źle biodrami ruszam, więc Maserak pokazuje mi, co z tymi biodrami mam robić.