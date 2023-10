Wiele osób będzie wdzięcznych Tomkowi Ciachorowskiemu za to, co właśnie opublikował na swoim profilu. Na taki właśnie wpis z pewnością czekało wiele osób.

Gdy w 2021 roku Andrzej Piaseczny zdobył się na odwagę i oficjalnie dokonał coming outu, w show-biznesie zapanowało niemałe poruszenie. Wiele gwiazd wsparło muzyka i pogratulowało mu odwagi. Jedną z osób, które publicznie wyraziły swoje zdanie na ten temat, był gwiazdor "M jak miłość", Tomasz Ciachorowski. Wówczas w rozmowie z Jastrząb Post przyznał, że "Piasek" zrobił na nim ogromne wrażenie.

Zaimponował mi. Cieszę się, że powiedział to, o czym mówiono w kuluarach. I na pewno wymagało to od niego dużej odwagi, tak więc gratuluję i cieszę się

Tomek Ciachorowski od zawsze wyrażał swoje poparcie dla społeczności LGBT, chociaż o własnym życiu uczuciowym nie mówi w ogóle. Przed laty plotkowano nawet o orientacji aktora. Gdy w 2011 roku sporym echem odbił się jego pocałunek z kolegą z branży, Michałem Lewandowskim, tak to tłumaczył: