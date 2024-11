Jadwiga Barańska, niezapomniana polska aktorka filmowa i teatralna, zasłynęła z ról w takich produkcjach jak „Noce i dnie”, które przyniosły jej ogromne uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą. Przez lata pracy artystycznej zdobyła serca widzów, stając się ikoną polskiego kina. Barańska zmarła 24 października 2024 roku w wieku 89 lat, a jej odejście bardzo zasmuciło fanów oraz środowisko filmowe. Teraz odbyły się uroczystości pogrzebowe Jadwigi Barańskiej, które miały miejsce w Los Angeles. Tak wyglądało ostatnie pożegnanie legendy polskiego kina.

Pogrzeb Jadwigi Barańskiej w Los Angeles. Wyjątkowy gest rodziny

Pogrzeb Jadwigi Barańskiej odbył się w Los Angeles. Na ostatnim pożegnaniu wielkiej aktorki pojawiła się najbliższa rodzina zmarłej artystki, w tym jej mąż, Jerzy Antczak. Ceremonię pogrzebową poprowadziła polska aktorka Katarzyna Śmiechowicz. W trakcie uroczystości pogrzebowych rodzina postanowiła uczcić pamięć aktorki w sposób wyjątkowy. Najbliżsi Jadwigi Barańskiej zdecydowali się na wzruszający gest i przyozdobili trumnę aktorki bukietem 89 żółtych róż, symbolizujących każdy rok życia artystki. Był to gest pełen wzruszenia i szacunku, który spotkał się z głęboką aprobatą zgromadzonych. Oprócz tego podczas ceremonii został wyświetlony film dokumentalny o życiu i twórczości Jadwigi Barańskiej.

Msza pogrzebowa na cmentarzu Forest Lawn Hollywood Hills w Los Angeles. Kasia Śmiechowicz prowadziła mszę. Wielką gwiazdę polskiego filmu i teatru żegnał mąż Jerzy Antczak, syn Mikołaj, Konsul Kapuścińska i grono przyjaciół/znajomych. Obejrzeliśmy film dokumentalny o aktorce. Piękna, wzruszająca uroczystość - napisał w mediach społecznościowych uczestnik ceremonii, Andy Chojecki

Podczas pogrzebu nie zabrakło poruszających scen. Obecni na ceremonii przyjaciele i bliscy nie kryli łez, a atmosfera była pełna wspomnień o wspaniałej kobiecie i artystce, którą wszyscy zapamiętali jako osobę pełną pasji i oddania. Sama ceremonia miała charakter skromny, jednak pełen emocji i refleksji nad życiem i twórczością Barańskiej.

Dla zgromadzonych na pogrzebie Jadwigi Barańskiej jej najbliższych był to moment nie tylko do ostatniego pożegnania, ale także do wyrażenia wdzięczności za jej artystyczne dokonania. Z kolei w mediach społecznościowych pojawiły się liczne komentarze pełne współczucia i wsparcia dla rodziny, a także wdzięczności za wkład, jaki Jadwiga Barańska wniosła do polskiej kultury.

