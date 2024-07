1 z 5

Margaret i Michał Szpak znów spotkali się na jednej scenie! Tym razem w programie "Jaka to melodia?". Ale tym razem to Margaret była większą gwiazdą. Nie dość, że dwukrotnie zmieniała stylizacje (każda z nich szałowa), to jeszcze zaśpiewała przy akompaniamencie zdobywcy Grammy Awards - Włodka Pawlika. Czy zaśpiewała przeboje ze swojej złotej już płyty "Just the two of Us"? Przekonamy się już wkrótce w TVP 1.

