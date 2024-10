Ania z "Rolnik szuka żony" opublikowała w mediach społecznościowych kilka nowych kadrów ze swoim synkiem. Dariusz rośnie jak na drożdżach i coraz bardziej jest podobny do swojego taty. Chłopiec niedawno miał wyjątkowe święto i został ochrzczony, a teraz okazuje się, że przed nim kolejne wielkie doświadczenie i razem z rodzicami wybrał się na wycieczkę. Ania z "Rolnika" nie ukrywa, że czas spędzony z synkiem jest wyjątkowy, a teraz zachwyca ją coś jeszcze....

Ania z "Rolnik szuka żony" nie ukrywa szczęścia i dzieli się nowiną

Na antenie Telewizji Polskiej widzowie mogą śledzić losy uczestników 11. edycji "Rolnik szuka żony", którzy stoją przed poważnymi wyborami i nie ukrywają, że znalezienie miłości jest dla nich priorytetem. Tymczasem uczestnicy poprzednich edycji też dają o sobie znać i zdradzają, co u nich słychać. Jak wiadomo w 10. edycji "Rolnika" swoje drugie połówki znaleźli Waldemar, który jest w związku z Dorotą oraz Anna, która jest w szczęśliwej relacji z Jakubem. Obie te pary doczekały się już pociech. Niedawno przyszła na świat córeczka Waldemara, a tymczasem syn Anny ma już kilka miesięcy i jest kopią swojego taty. Chłopiec towarzyszy swojej mamie każdego dnia, a Anna nie ukrywa, że choć jej życie całkowicie się zmieniło, to właśnie na tę zmianę tak długo czekała. Chłopiec rośnie jak na drożdżach i jego mama dba o to, aby jej synek wyglądał naprawdę stylowo. Teraz Anna z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się nowiną i zdradziła, że wybrali się na wycieczkę:

Mały miś gotowy na wycieczkę napisała Anna z 'Rolnika'

Instagram @aniaderbiszedwska

Anna z "Rolnik szuka żony" w programie sprawiała wrażenie, że żaden z kandydatów nie zrobił na niej wielkiego wrażenia. Fani randkowego hitu Telewizji Polskiej byli przekonani, że rolniczka ostatecznie podziękuje wszystkim, których zaprosiła do swojego gospodarstwa. Tymczasem Anna ku zaskoczeniu poinformowała, że da szansę Kubie i to z nim spróbuje nawiązać relację po programie. Szybko okazało się, że parę połączyło prawdziwe uczucie i w świątecznym odcinku poinformowali, że są zaręczeni i Anna spodziewa się dziecka. Dziś Dariusz Jakub jest już na świecie i niebawem para spędzi swoje pierwsze święta Bożego Narodzenia we trójkę.

Ania z "Rolnik szuka żony" Instagram@aniaderbiszewska

Kibicowaliście Ani i Jakubowi od początku? Trzeba przyznać, że para mocno zaskoczyła widzów "Rolnika", a dziś są kolejną parą, która znalazła miłość w randkowym hicie Telewizji Polskiej.