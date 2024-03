Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel mają za sobą już trzy występy w "Tańcu z Gwiazdami". Podczas ich tanecznych kroków w show nie brak emocji i pomimo różnorodnych, nie zawsze najlepszych ocen jurorów para jest uwielbiana przez publikę.

Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel przyłapani przez paparazzi

O relacji Dagmary Kaźmierskiej i Marcina Hakiela pojawiało się wiele pogłosek. Niektórzy uznawali, że para od początku nie była zadowolona, że ma ze sobą tańczyć. Jednak kiedy zapytaliśmy ich o te plotki, okazało się, że nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, a ich relacja jest na jak najlepszych torach. Para tworzy znakomity duet nie tylko na parkiecie. Ich zachowania po treningach i występach odzwierciedlają niesamowitą przyjaźń.

Hakiel nazywa swoją partnerkę taneczną "królową". A jak nazywa go Dagmara? Wiele osób zastanawia się, dlaczego królowa życia mówi do piosenkarza po nazwisku. Marcin Hakiel postanowił nam odpowiedzieć na to jakże intrygujące pytanie.

Królowa ma tak, ze jak sobie coś wymyśli, to tak jest i często jest tak- Hakiel chodź tu, Hakiel później albo Hakiel teraz Ty tańczysz, a ja siedzę (...) muszę okiełznać jej osobowość, która jest gigantyczna - zażartował tancerz.

Teraz zdjęcia, które opublikowali paparazzi, mówią same za siebie. Widać, że zarówno Kaźmierska jak i Hakiel nieźle się bawią podczas show "Taniec z Gwiazdami", a także po programie.

