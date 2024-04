Afera wokół kryminalnej przeszłości Dagmary Kaźmierskiej coraz bardziej przybiera na sile i ujawniane są kolejne zeznania ofiar, wobec których przemocy i nadużyć miała dopuścić się była już "Królowa życia". Ostatnie wydarzenia, zdaniem wielu osób, zmieniają medialny wizerunek Kaźmierskiej o sto osiemdziesiąt stopni. Co ciekawe, jej programowy przyjaciel, Marcin Hakiel postanowił odciąć się od tanecznej partnerki i nie zamierza wypowiadać się w tym temacie. Zobaczcie tylko, jakie zdjęcie postanowił wrzucić do sieci!

Chwilę po tym, gdy Dagmara Kaźmierska zrezygnowała z dalszego udziału w programie "Taniec z Gwiazdami" do mediów trafiły szczegóły dotyczące jej przeszłości. Od kilku dni media rozpisują się o odrażającym traktowaniu kobiet przez Dagmarę Kaźmierską, ale celebrytka może liczyć na wsparcie swojego syna i przyjaciół. Jednak jej partner taneczny, z którym spędziła ostatnie kilka tygodni na sali tanecznej, milczy.

Marcin Hakiel do tej pory nie zabrał głosu w sprawie, mimo że przez przeszłość Kaźmierskiej prawdopodobnie nie pojawią się podczas wielkiego finału "Tańca z Gwiazdami". Zamiast tego pokazał zdjęcie z córką oraz swoją kobietą, Dominiką.

Ewidentnie Marcin Hakiel nie zamierza odnosić się do sprawy i tym samym odciął się od "swojej królowej". Co ciekawe, sama zainteresowana - Dagmara Kaźmierska poruszyła ten temat dopiero teraz. Na swoim Instagramie postanowiła dodać obszerny wpis, w którym tłumaczy się z afery wokół jej osoby:

Kochani, nie odzywałam się do Was kilka ostatnich dni. Jestem tylko człowiekiem , potrzebowałam się zmierzyć z tym co się wydarzyło. Jeszcze kilka dni temu byłam przedstawiana w Mediach jako Królowa , a obecnie jako najgorszy zwyrodnialec, bestia zasługująca na wieczne potępienie za okropieństwa, które RZEKOMO miałam popełnić .Nigdy nie ukrywałam, że prowadziłam klub towarzyski.KLUB TOWARZYSKI - a nie miejsce do gnębienia kobiet !!!Kochani nie jestem w stanie opisać czy opowiedzieć Wam teraz tego w kilku słowach, zrobię to już niedługo.Dziękuję za Wasze wsparcie i wiarę we mnie. I pamiętajcie: Świat nie zawsze jest taki jak nam go przedstawiają…

- czytamy.