Małgorzata Rozenek mówi o swoim udziale w show "Milionerzy"!

Już w sobotę 15 kwietnia i poniedziałek 17 kwietnia o godzinie 20:00 na antenie TVN zostaną wyemitowane odcinki specjalne teleturnieju „Milionerzy”. Gośćmi tych wyjątkowych odcinków teleturnieju będzie zgrany duet Dzień Dobry TVN Kinga Rusin i Piotr Kraśko, Filip Chajzer wraz z ojcem Zygmuntem, a także Małgorzata Rozenek-Majdan z mężem Radosławem Majdanem. Na razie wiadomo tylko, że Kinga Rusin i Piotr Kraśko doszli do pytania za milion złotych i skorzystali z koła ratunkowego "telefon do przyjaciela". A jak w programie poradzili sobie Małgorzata Rozenek i Radek Majdan? Przed nagraniem gwiazda TVN powiedziała, że boi się, że jeśli źle wypadnie, straci w oczach swoich synów - Tadzia i Stasia. Co jeszcze zdradziła gwiazda? Zobaczcie wideo!

Rozenek i Majdan na planie "Milionerów"

