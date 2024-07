Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan dzięki programowi "Azja Express" umocnili swój związek! Zakochani zdecydowali się wziąć udział w najnowszej produkcji TVN i z pewnością była to jedna z największych przygód w ich życiu. Uczestnicy show musieli przeżyć za jednego dolara dziennie i musieli znaleźć sposoby na to, jak zdobyć jedzenie czy transport do miejsca docelowego. Małgorzata Rozenek absolutnie nie miała z tym problemu, ogłaszając siebie Victorią Beckham, a Radosława Majdana - Davidem Beckhamem. To jedno zdanie zrobiło prawdziwą furorę i wszyscy czekają na pierwszy odcinek!

Reklama

Polecamy też: Jak nie stracić faceta? Czego mężczyźni nie lubią u kobiet?

Jak się okazuje, "Azja Express" dał Małgorzacie Rozenek i Radkowi Majdanowi bardzo dużo prywatnie. Jak wyznał piłkarz w "Dzień Dobry TVN" para umocniła swoją relację, dzięki show, w którym panowały ekstremalne warunki.

Zobacz także

To jest program, który w trudnych sytuacjach weryfikuje charakter człowieka, czy możesz na niego liczyć, czy masz u niego wsparcie, czy nagle pod wpływem stresu zachowuje się irracjonalnie. Ten program mnie nie zaskoczył, jeśli chodzi o Małgosię. Wiedziałem, że jest typem wojownika - powiedział sportowiec.

Czekacie na premierę "Azja Express"?

Zobacz: TVN podjął decyzję w sprawie drugiego sezonu "Projekt Lady"! Małgorzata Rozenek będzie miała pracę?​

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan umocnili związek dzięki udziałowi w "Azja Express"

Radek Majdan zobaczył, jak Małogrzata Rozenek zachowuje się w ekstremalnych sytuacjach