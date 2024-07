Magda Gessler i Marta Grycan rywalizują o miejsce w jury programu "MasterChef Junior"? Stacja TVN chce ruszyć z kulinarnym show dla dzieci wiosną 2016 roku. Jak do tej pory nie podano jednak składu jury programu. Na liście chętnych do pełnienia tej roli pojawiła się dawno niewidziana Marta Grycan! Czyżby miała pokonać Magdę Gessler w wyścigu o fotel jurora?

Reklama

Marta Grycan zostanie jurorką w "MasterChef Junior"?

Marta Grycan uwielbia skupiać na sobie uwagę mediów! Choć ostatnio mało o niej słyszeliśmy, to wszystko wskazuje na to, że bizneswoman marzy o karierze w show-biznesie! Jak podaje "Fakt", gdy tylko Marta Grycan dowiedziała się, że stacja TVN planuje produkcję programu o gotowaniu dla dzieci, pomyślałam, że mogłaby zasiąść w jury.

Grycan napisała trzy książki, zna się na cukiernictwie, jest matką trójki dzieci, więc uważała się za oczywisty wybór - zdradziła tabloidowi osoba ze stacji TVN.

Dla fanów "dorosłej" wersji programu bardziej naturalnym wyborem na jurorkę nowego show jest Magda Gessler. W "Fakcie" czytamy jednak, że słynna restauratorka odmówiła udziału w programie ze względu na inne zobowiązania i brak czasu. Zapowiedziała, że będzie pojawiać się w nim jedynie gościnnie. Czyżby tym samym otworzyła drzwi do stacji Marcie Grycan? Nie od dziś wiadomo, że Grycanka marzy o karierze w show-biznesie. Mówiło się, że będzie miała własny program kulinarny, a może nawet reality show na miarę Kardashianów, na których panie z rodu Grycan niewątpliwie się wzorują. Czy TVN zdecyduje się ją zatrudnić?

Produkcja podchodzi do pomysłu zatrudnienia Grycanki dużo mniej entuzjastycznie niż ona sama. Chcą kogoś, kto kojarzy się pozytywnie i nie wzbudza tylu kontrowersji. Raczej nie wezmą jej pod uwagę - informuje tabloid.

Czy jej się to uda? Zobaczymy. Jeśli nie w TVN, to może Polsat? Wiadomo już, że również ta stacja pracuje nad dziecięcą edycją "Top Chefa". Propozycję udziału programie miał otrzymać nawet syn Edyty Górniak, lecz gwiazda nie zgodziła się na jego udział w programie, argumentując, że show-biznes to nie miejsce dla jedenastolatka.

Zobacz także

Zobacz też: Wpadka w półfinale MasterChefa! Nazwiska zwycięzców były znane przed ogłoszeniem ich w telewizji!

Marta Grycan będzie w jury programu "MasterChef Junior"?

Reklama

Magda Gessler zapowiedziała jedynie gościnny udział w show o gotowaniu dla dzieci