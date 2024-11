Trudno sobie wyobrazić "MasterChefa" bez Magdy Gessler. Niezmienne od 12 lat występuje w roli jurorki i dzieli się swoim kulinarnym doświadczeniem. Jednak jak sama podsumowała wieloletnią pracę na planie uwielbianego kulinarnego show, emitowanego na antenie TVN?

Niedługo poznamy, kto wywalczy tytuł "MasterChefa" i otrzyma tytuł najlepszego kucharza w Polsce. Na planie nie brakuje emocji, a uczestnicy inspirują widzów swoją pomysłowością i kreatywnością w kuchni. Jednak jak brzmi kultowe już hasło "MasterChef może być tylko jeden". Nie jest tajemnicą, że kultowe show zmienia losy ambitnych kucharzy, jednak jak wpływa na życie jurorów? Podpytaliśmy Magdę Gessler, co 12-letnia praca na planie "MasterChefa" zmieniła w jej życiu:

To jest nieprawdopodobna umiejętność, cierpliwość do ludzi, do ludzi, którzy naprawdę czasami masz wrażenie, że są totalnie beznadziejni a jednak można im dać szansę i oni się rozwijają

- powiedziała w rozmowie z Party.pl.