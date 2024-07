Ida Nowakowska i Maciej Gleba Florek promują nadchodzącą edycję "You Can Dance". Byli gośćmi "Dzień Dobry TVN", gdzie opowiadali o tym, jak czują się w roli jurorów po raz pierwszy. Czy tancerze zostaną gwiazdami telewizji?

Ida i Maciej wystąpili razem w pierwszej edycji programu You Can Dance. Maciej go wygrał, zaś Ida była finalistką. Wybór Florka i Nowakowskiej nie zdziwił więc najwierniejszych fanów show.

Będziecie oglądać "You Can Dance"?

Ida Nowakowska jurorką w You Can Dance

Ida Nowakowska jak zawsze uśmiechnięta

Maciej Gleba Florek jurorem YCD

Maciej Gleba Florek