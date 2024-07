Wiemy, kto zastąpi Kingę Rusin w jury dziewiątej edycji programu "You Can Dance"! A będą to: Maciej "Gleba" Florek (zwycięzca 1. edycji show) oraz Ida Nowakowska (finalistka 1. edycji programu, zajęła 9. miejsce). Zaskoczenie?

Reklama

Gleba i Ida Nowakowska nowymi jurorami You Can Dance

Kinga Rusin odchodzi z You Can Dance ze względu na to, że poprowadzi nową edycję programu "Agent"! Gwiazdę zastąpią uczestnicy poprzednich edycji "You Can Dance" - Maciej "Gleba" Forek i Ida Nowakowska. Bez zmian pozostają zaś Agustin Egurolla oraz Michał Piróg.

Kim jest Maciej "Gleba" Florek? To zwycięzca 1. edycji programu "You Can Dance - Po prostu tańcz!". Gleba jest choreografem i twórcą wielu prestiżowych projektów tanecznych i teatralnych w Europie, Ameryce i Afryce. Występował i prowadził warsztaty w teatrach i przestrzeniach miejskich między innymi w Nowym Yorku, Chicago, Zurychu, Windhoeku, Berlinie, Sankt Petersburgu, Bazylei, Paryżu czy Wiedniu. Współpracował i pobierał liczne nauki u wybitnych twórców teatru tańca: Avi Kaisera, Sebastiana Prantla, Jacka Łumińskiego, Iry Kodiche, "Storma" Rybickiego. W Polsce był tancerzem i choreografem spektakli i koncertów na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, Krajowym Festiwalu Piosenki w Opolu, występował na konferencji Tańca Współczesnego i Festiwalu Sztuki Tanecznej w Bytomiu i na Biennale Tańca Współczesnego w Poznaniu. Ma na swoim koncie występ w odcinku specjalnym "Tańca z Gwiazdami" - "Po prostu taniec", gdzie wystąpił wraz z Justyną Steczkowską.

Zobacz także

Kim jest Ida Nowakowska? Ida jest z kolei finalistką 1. edycji programu, w której zajęła 9. miejsce. Po programie zdała do prestiżowej szkoły Performing Arts School w Nowym Jorku (300 osób na 1 miejsce), w której uczyła się m.in. Britney Spears i Alicia Keys. Uczyła się tam tańca, śpiewu i aktorstwa. Warsztat aktorski również szkoliła w Szkole Musicalowej w Teatrze Roma, oraz Actors' Studio w Los Angeles. Uczęszczała do szkoły Steps on Broadway w Nowym Jorku.

Ida Nowakowska

East News

To dobry wybór?

Zobacz także: Znamy pierwszą gwiazdę programu "Agent". Kto pojawi się w show poza Kingą Rusin?

Kinga Rusin odchodzi z You Can Dance

Reklama

Michał Piróg zostaje w You Can Dance