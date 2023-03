Wygląda na to, że druga edycja "You Can Dance. Nowa generacja" będzie obfitować w mnóstwo zmian. Już od kilku tygodni pojawiają się doniesienia o wielkich roszadach w jury programu. Teraz z kolei pojawiła się informacja, że zmiany dotyczyć będą również prowadzącej program! Co zatem z Idą Nowakowską? Kogo możemy się spodziewać w roli nowej prowadzącej? Sprawdźcie szczegóły! "You Can Dance": Wielkie zmiany w show! Kto zastąpi Idę Nowakowską w roli prowadzącej? Na antenie TVP już niedługo zobaczymy drugą edycję programu "You Can Dance. Nowa generacja" . Show, które daje szansę zaistnieć tym najmłodszym tancerzom, po raz pierwszy pojawiło się w Telewizji Polskiej we wrześniu ubiegłego roku. W jury zobaczyliśmy wówczas Agustina Egurrolę , Klaudię Antos oraz Miszę Kostrzewskiego - brata Małgorzaty Rozenek . Kilka tygodni temu media obiegła jednak wiadomość, że w drugiej edycji "You Can Dance" zabraknie Antos i Kostrzewskiego ! Niedługo potem pojawiły się doniesienia, że w jury "You Can Dance" ma za to pojawić się wielka gwiazda TVP, Katarzyna Cichopek . Teraz z kolei portal Plotek.pl przekazał informację, że Ida Nowakowska ... żegna się z posadą prowadzącej taneczne show! To jednak nie oznacza, że nie zobaczymy jej w programie, bo według informatora portalu, Ida Nowakowska ma zasiąść w jury! - TVP dokłada wszelkich starań, by nazwiska, które będą promowały program, były bardzo znane, a przede wszystkim lubiane. Zmiany, które już wcześniej były zapowiadane, nastąpią. W jury oczywiście pozostaje Agustin Egurrola, a obok niego zasiądzie Ida Nowakowska, która do tej pory prowadziła format - informuje źródło portalu Plotek.pl Zobacz także: "You Can Dance": Klaudia Antos żegna się z programem i komentuje wybór Katarzyny Cichopek na jurorkę! A co...