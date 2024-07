Mimo że Hubert i Agata z siódmej edycji "Love Island" rozstali się już jakiś czas temu, losy zwycięzców show nadal budzą ogromną ciekawość fanów. Teraz Hubert z "Love Island" wybrał się w podróż do Włoch - choć pierwotnie miał zrealizować swoje marzenie z Agatą, Italię odkrywa póki co sam. W czasie wyjazdu zorganizował dla swoich fanów transmisję na żywo, podczas której... opowiedział o swoim weselu! O co chodzi?

Reklama

Hubert z "Love Island" bierze ślub? Tłumaczył się ze słów o weselu

Widzowie 7. edycji "Love Island" z zapartym tchem śledzili losy jej uczestników - najpierw w willi na "wyspie miłości", a później po powrocie do Polski. Nic dziwnego, że zwycięska para - Agata i Hubert - budziła duże zainteresowanie widzów, którzy kibicowali ich związkowi. Niestety, w czerwcu Agata i Hubert z "Love Island" rozstali się, a powodem zakończenia ich relacji była - jak twierdzili - różnica charakterów.

W "Love Island" zwycięska para otrzymała 100 tysięcy złotych - tę kwotę Hubert i Agata planowali przeznaczyć na wspólne wakacje we Włoszech. Życie jednak zweryfikowało ich plany i ostatecznie, po rozstaniu Hubert do Italii pojechał sam. Zorganizował tam live dla swoich fanów. Na Instagramie były partner Agaty opowiadał między innymi o planach na nadchodzące tygodnie. Ku zaskoczeniu fanów, wspomniał o... swoim weselu!

- Po powrocie mam też swoje wesele (...) i jest wyjazd do Chorzowa na Festa. Także ten kalendarz, powiedzmy, jest zapełniony. Ja też muszę kilka odrobić kilka zadań domowych jak wrócę do domu, po prostu popracować chwilę - powiedział Hubert z "Love Island" o swoich planach.

Instagram @hubwic

Zobacz także: "Love Island": Paula i Mikołaj dzielą się szczęśliwą nowiną. To duży krok

Fani natychmiast zwrócili uwagę na słowa Huberta o weselu i licznie dopytywali na czacie o to wydarzenie. Zwycięzca "Love Island 7" pośpieszył jednak z tłumaczeniem.

Zobacz także

- "Swoje wesele" to nie jest. Jest to wesele właśnie tego gościa, u którego byłem na kawalerskim. Jest to Marcin, który mnie zgłosił do programu i u niego będziemy się bawić na weselu - wyjaśnił Hubert z "Love Island".

Jak się okazało, po rozstaniu z Agatą, Hubert otrzymywał wiele wiadomości od fanek, w których pytały go, czy będzie ich osobą towarzyszącą podczas wesela.

Instagram @hubwic

Uczestnik miłosnego show przyznał jednak, że na wesele przyjaciela idzie bez osoby towarzyszącej.

- Idę sam, bo nie ma co na siłę szukać kogoś - podsumował były partner Agaty z "Love Island".

Trzeba przyznać, że swoją wypowiedzią Hubert zaskoczył widzów "Love Island". Czekacie już na weselne kadry?

Reklama

Zobacz także: "Love Island": Ania i Włodek wrócili do siebie? Wymowne zdjęcie