Ania z "Love Island" znów jest szczęśliwa? Była uczestniczka randkowego show opublikowała w sieci romantyczny kadr, na którym trzyma za rękę tajemniczego mężczyznę. Czyżby to był Włodek, z którym rozstała się zaledwie kilka tygodni temu? Wszystko wskazuje na to, że para wróciła do siebie. Tylko spójrzcie na to zdjęcie.

Reklama

Ania i Włodek z "Love Island" znowu razem?

Ania i Włodek byli jedną z par, które poznały się na planie "Love Island". Wzięli udział w piątej edycji randkowego show, a ich relacja wzbudzała ogromne emocje wśród widzów. Ania i Włodek kilka razy przechodzili kryzysy, ale ostatecznie zdecydowali, że po powrocie do Polski chcą być razem. Niestety, kilka tygodni temu okazało się, że Ania i Włodek z "Love Island" rozstali się. Ostatnio jednak internauci znów mogli zobaczyć ich razem- Ania pokazywała relacje ze wspólnych spotkań ze znajomymi.

Fani cały czas zastanawiają się, czy była para z "Love Island" wróciła do siebie, a teraz Ania zaskoczyła romantycznym kadrem!

Zobacz także: "Love Island 7": Alicja wraca po dwóch miesiącach nieobecności w mediach: "Dużo się u mnie pozmieniało"

Instagram @ania_fitness

Ania z "Love Island" podczas relacji na InsaStories pokazała, jak trzyma za rękę tajemniczego mężczyznę. Czyżby to był Włodek? Warto przypomnieć, że ostatnio w sieci pojawiło się zdjęcie Ani i Włodka z "Love Island", a były uczestnik randkowego show sugerował, że... jest w związku z Ania. Czy wkrótce była para ogłosi wielki powrót? My mocno trzymamy za nich kciuki!

Zobacz także: "Love Island 7": Marta nie jest już singielką? Wyznała prawdę

Instagram @ania_fitness

Reklama

Oglądaliście piątą edycję "Love Island" i kibicowaliście Ani i Włodkowi?