Hubert i Agata z "Love Island 7" zdecydowali się zakończyć swój związek niespełna miesiąc temu, a przyczyn końca miłości upatrywali między innymi w różnicach charakterów. Po rozstaniu oboje nadal działają aktywnie na Instagramie i pokazują fanom swoją codzienność. Teraz zwycięzca "Love Island 7" postanowił podzielić się refleksją na temat odnawiania starych znajomości!

- Wakacje to idealny moment na działanie - pisze Hubert.

Czy chodzi o Agatę?

Od zakończenia ostatniej, siódmej edycji "Love Island" minęło już kilka miesięcy, a od tamtej pory kilka par dobranych w show zdążyło już zakończyć swoje związki. Wśród nich znaleźli się Marta i Adam czy Jagoda i Wojtek, a kilka tygodni temu o rozstaniu poinformowali Agata i Hubert, którzy wygrali show. Fani nie kryli rozczarowania tą decyzją, a niektórzy dopytywali o szanse na powrót do wielkiej miłości.

Teraz Hubert z "Love Island" zaskoczył nowym, refleksyjnym wpisem, w którym nawiązuje właśnie do odnawiania starych znajomości! Pisze też o budowaniu wspomnień.

- Dążę obecnie do tego by odnowić wartościowe znajomości, zobaczyć co dzieje się u osób, z którymi kiedyś spędzałem każdą wolną chwilę. Wiele tego typu sytuacji nie świadczy o tym, że już się nie lubimy czy mamy konflikt - rozpoczął swój wpis Hubert.