Alicja, którą mieliśmy okazję poznać w siódmej edycji "Love Island" już nie ukrywa, że prawdziwe szczęście znalazła poza Wyspą Miłości. Ta od trzech miesięcy jest w szczęśliwym związku, jednak dopiero teraz odważyła się pokazać swojego partnera. Koniecznie zobaczcie ich wspólny kadr!

"Love Island 7": Alicja ze swoim partnerem

Bez wątpienia w siódmej edycji hitowego show to właśnie Alicja zyskała miano najbardziej kontrowersyjnej uczestniczki show. Wszystko przez jej bujną relację z Mateuszem. Ta zapowiadała się naprawdę owocnie, szybko jednak wyszło na jaw, że ta dwójka nadaje na różnych falach. Uczestnik równie szybko pocieszył się po odejściu ukochanej z programu, co zweryfikowało ich relacje. Po programie bohaterka show gęsto tłumaczyła się ze swojego zachowania na wizji. Szybko jednak Alicja z "Love Island 7" zdradziła, że ktoś pojawił się w jej życiu. Następnie jednak zniknęła z mediów społecznościowych. Teraz powróciła - i to z impetem.

Instagram @alicja.ostrouch

Kiedy Alicja z "Love Island 7" powróciła po dwóch miesiącach nieobecności w mediach, przyznała, że w jej życiu dużo się zmieniło. Wówczas wyszło na jaw, że jej instagramowe konto zostało zablokowane. Uczestniczka jednak nie traciła czasu i korzystała z życia. W tym okresie lepiej poznała się ze swoim partnerem. Podczas swojej przemowy z kolei obiecała, że już niedługo pokaże swojego wybranka licznym fanom. Jako powiedziała, tak zrobiła.

Instagram @alicja.ostrouch

Uczestniczka "Love Island" po powrocie na media społecznościowe nadrabia stracony czas i z chęcią dzieli się licznymi relacjami. Tym razem więc pokazała romantyczne ujęcie ze swoim nowym chłopakiem. Kadr pochodzi z wypadu do Sopotu. Zakochani nie szczędzą sobie czułości w basenie:

- Rybki w wodzie - napisała uczestniczka.

Uczestniczka nie ukrywa, że wreszcie jest naprawdę szczęśliwa:

- Cudowny czas w moim życiu. Oby już tylko lepiej ???? - napisała w ostatnim, instagramoweym poście.

Internauci kibicują tej dwójce. My także życzymy im szczęścia i miłości.

Mat. prasowe